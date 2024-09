Green Finance - 16ème édition du Forum Mondial Convergences

PARIS, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum Mondial Convergences revient pour sa 16ème édition, le 17 septembre 2024 au CENTQUATRE-PARIS, dans le 19ème arrondissement. Cet événement incontournable vise à rassembler professionnels, citoyens et acteurs du changement pour discuter et trouver des solutions aux défis économiques, sociaux et environnementaux qui nous concernent tous.

16ème Forum Mondial Convergences : agir ensemble pour un avenir durable

Une mobilisation locale pour des solutions globales

Éducation et sensibilisation au développement durable

Repenser la gouvernance pour plus d'inclusion

La mesure d'impact comme moteur de changement

Informations pratiques

Date : Mardi 17 septembre 2024

Mardi 17 septembre 2024 Horaires : 9h à 18h

9h à 18h Lieu : CENTQUATRE- PARIS , 5 rue Curial, 75019 Paris

Contact médias et co-organisateur de lévénement :

Green Finance, [email protected], +33 1 40 20 13 13