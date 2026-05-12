Green Street lanceert Green Street Infrastructure en stelt een nieuwe standaard voor informatie over onroerend goed

NEWPORT BEACH, Californië, 13 mei 2026 /PRNewswire/ -- Green Street, de toonaangevende aanbieder van betrouwbare real assets intelligence en onbevooroordeelde inzichten, kondigde vandaag de officiële lancering aan van Green Street Infrastructure, een speciaal infrastructuurintelligentieplatform dat nu is geïntegreerd in het Green Street-ecosysteem.

De lancering is een belangrijke stap in de missie van Green Street om het krachtigste platform met informatie over onroerend goed beschikbaar te stellen, waarbij vertrouwde infrastructuurgegevens en exclusieve nieuwsberichten van IJGlobal worden gecombineerd met de infrastructuuronderzoeken en -analyses van wereldklasse van Green Street. Het resultaat is een meer verbonden platform met meer detailinformatie en een breder inzicht in de wereldwijde infrastructuursectoren biedt, alles vanuit één uniforme bron.

Green Street Infrastructure zal op 12 mei 2026 op IFF Europe in Madrid officieel worden geïntroduceerd in de wereldwijde infrastructuurfinancieringsgemeenschap.

Een slimmer en krachtiger infrastructuurplatform

Green Street Infrastructure biedt klanten toegang tot de grootste infrastructuurtransactie-, financierings- en activa-database van nu, speciaal ontworpen om betere beslissingen te ondersteunen in elke fase van de investeringcyclus. Bovendien biedt het platform belangrijke onderzoeksinzichten:

Beproefd, diepgaand onderzoek in tien sectoren , waaronder datacenters, torens, luchthavens, spoorwegen, tolwegen, gezondheidszorg, seniorenhuisvesting, studentenhuisvesting, koelopslag en aannemers, die allemaal voldoen aan dezelfde strenge normen waarvoor Green Street bekend staat in commercieel vastgoed.



Dekking van de transportsector - mogelijk gemaakt door de recente overname door Green Street van Insight Investment Research (InsightIR), een gespecialiseerde wereldwijde boutique voor infrastructuuronderzoek, introduceert Green Street een specifieke onderzoeksdekking in belangrijke transportsectoren: luchthavens, spoorwegen, tolwegen en aannemers.



Gedetailleerd schuldenonderzoek, diepgaande analyses die klanten in staat stellen infrastructuurschuldenfondsen, kredietverleningsactiviteiten en emissieontwikkelingen met meer vertrouwen en precisie te evalueren.



Publieke en private marktexpertise met een dekking van meer dan 40 beursgenoteerde infrastructuurbedrijven, gecombineerd met een geografische dekking van alle belangrijke markten wereldwijd.



Green Street Key-gegevensmodules , waaronder marktgraden, prognoses en analyses, zullen naast infrastructuurinformatie toegankelijk zijn voor een grotere precisie en identificatie van kansen in real-assetportefeuilles.



Transparantie van de volledige financiering van de transactie , waarbij wordt bijgehouden hoe elke infrastructuurdeal wordt gefinancierd, van het mandaat tot en met het sluiten, in meer dan 70 gegevensvelden, met realtime ranglijsten van kredietverstrekkers, organisatoren en adviseurs.



, waarbij wordt bijgehouden hoe elke infrastructuurdeal wordt gefinancierd, van het mandaat tot en met het sluiten, in meer dan 70 gegevensvelden, met realtime ranglijsten van kredietverstrekkers, organisatoren en adviseurs. Uitgebreide fondsen- en beleggersinformatie over meer dan 4500 infrastructuurfondsen en bijna 2000 LP-profielen met meer dan 50 gegevenspunten per fonds voor een grondig onderzoek.

"De lancering van Green Street Infrastructure vertegenwoordigt een bepalend moment voor ons bedrijf en voor de industrie van echte activa", zei Jeffry Stuek, Jr., CEO van Green Street. "We geven onze klanten één betrouwbaar platform dat infrastructuur en commerciële vastgoedinformatie verbindt met de diepte, nauwkeurigheid en onafhankelijkheid die de markt eist. Dit weerspiegelt onze voortdurende inzet voor innovatie en het uitbreiden van de inzichten die we bieden aan de wereldwijde Real Assets-gemeenschap.

Beschikbaarheid

Green Street Infrastructure is vandaag beschikbaar als een add-on voor bestaande Green Street-abonnementen. Ga voor meer informatie naar greenstreet.com of ga het gesprek aan met uw Green Street-vertegenwoordiger.

Over Green Street

Green Street is wereldwijd de toonaangevende aanbieder van praktisch toepasbaar onderzoek naar commercieel vastgoed, nieuws, gegevens, analyses en adviesdiensten. Al meer dan 40 jaar levert Green Street ongeëvenaarde informatie en vertrouwde gegevens over de publieke en private vastgoedmarkten, waardoor investeerders, banken, geldschieters en andere deelnemers uit de sector hun investeringen en strategische beslissingen kunnen optimaliseren. Het bedrijf levert exclusieve marktinformatie, op conclusies gebaseerde inzichten en voorspellende analyses. Vandaag de dag bedient het geïntegreerde platform van Green Street meer dan 4.000 bedrijven in Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Meer informatie vindt u op www.greenstreet.com.

