Green Vision, Blue Future: Midea organiseert een congres om zijn NZEC Smart Home-oplossing te lanceren

Dhr. Zhang Jianyu, directeur van het BRI Green Development-instituut, merkte op dat Chinese bedrijven worden aangemoedigd om groene ontwikkeling te integreren in het totale proces van overzeese investeringen en samenwerking, een uitstekende stap om zowel in China als internationaal de groene ontwikkeling te versnellen. Daarnaast complimenteerde hij Chinese fabrikanten als Midea met het op de markt brengen van koolstofarme producten en het proactief lanceren van een eigen initiatief ter bestrijding van de klimaatverandering.

Midea's "Green House" is een naadloze integratie van drie slimme en interoperabele systemen die stroomopwekking, energiebeheer en thuisbeheer omvatten. De overtollige energie kan worden overgedragen naar een opslagsysteem dat niet alleen kan worden gebruikt als een primaire stroombron 's nachts of in ongunstige weersomstandigheden, maar dat ook de hele buurt kan helpen door het verzenden van elektriciteit naar andere huishoudens.

Met de geavanceerde algoritmes van Midea, een slim energiemanagementsysteem dat op intelligente wijze de opwekking van zonne-energie, de opslag, oplading en ontlading van energie toepast en coördineert, en die in combinatie met het MSmartLife-systeem kunnen werken om alle slimme huishoudelijke apparaten in huis in te schakelen, met inbegrip van airconditioners, koelkasten, wasmachines en keukenapparaten. Het resultaat is een energieonafhankelijk thuis dat een hele reeks van Midea's ultramoderne technologieën gebruikt om NZEC te realiseren en het energieverbruik te maximaliseren, overeenkomstig de ambitie van het bedrijf om de koolstofuitstoot van huishoudens volledig te reduceren.

Er is ook een ceremonie gehouden ter gelegenheid van de productie van de 2.100.000ste Midea R290 Airconditioner (AC), de eerste AC-eenheid waaraan ooit het Duitse Blue Angel-milieukeurmerk werd toegekend.

Dhr. Kristian Mao-Chang Wilkening, directeur van de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van het bedrijf en hun bijdrage aan koolstofarme ontwikkeling. Hij zei: "Voor R290 was Midea de eerste fabrikant die het Blue Angel-certificaat behaalde. Dat bewijst dat Midea aan de hoogste milieunormen voldoet. Het produceren van 2.100.000 eenheden is indrukwekkend."

Midea, dat door de organisatie voor industriële ontwikkeling van de Verenigde Naties (UNIDO) is bekroond voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de bestrijding van de klimaatverandering, voert een tienjarig project uit om een efficiënte en betrouwbare oplossing die zich leent voor massaproductie te ontwikkelen door HCFC-22 te vervangen door propaangas (R-290). Uit statistieken van UNIDO in 2020 bleek dat Midea's R-290-aangedreven producten het ozonafbrekende potentieel helpen elimineren en het equivalent van meer dan 970.000 ton CO2 per jaar hebben verwijderd.

