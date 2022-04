GROUPM ANNONCE LES PROCHAINES ÉTAPES DE SA TRANSFORMATION AVEC L'AMÉLIORATION DES OFFRES DE SES AGENCES ET UNE ORGANISATION UNIFIÉE DES PERFORMANCES

Essence et MediaCom fusionneront pour former EssenceMediacom

GroupM Nexus sera lancée à l'échelle mondiale en tant qu'organisation de performances de premier ordre

Mindshare finalisera l'intégration avec l'agence de performances mondiale Neo

LONDRES, NEW YORK et SAN FRANCISCO, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- GroupM, le groupe d'investissement média de WPP, a annoncé aujourd'hui les dernières étapes de sa transformation visant à accélérer l'innovation pour les clients et à simplifier davantage ses opérations. Ces changements, qui s'appuient sur le lancement en avril 2021 de Choreograph, la société mondiale de données et de technologie de WPP, permettront la fusion d'Essence avec MediaCom et de Mindshare avec Neo et la création d'une nouvelle plateforme de performances sur plusieurs canaux de 9 000 personnes, fondée sur la technologie de l'intelligence artificielle.

Essence et MediaCom fusionneront pour former EssenceMediacom, une nouvelle agence qui combinera l'ADN numérique et axé sur les données d'Essence avec la planification d'audience multicanal et l'expertise stratégique des médias de MediaCom.

Les meilleurs talents du secteur et les solutions de Finecast, Xaxis et GroupM Services, la communauté mondiale d'experts en activation de GroupM, seront réunis pour former GroupM Nexus, la première organisation de performances médias au monde.

Mindshare finalisera l'intégration avec l'agence de performances mondiale Neo, en proposant aux clients un plus large éventail de services médias transformationnels.

Nick Lawson (Global CEO de MediaCom) dirigera la nouvelle entité EssenceMediacom en tant que Global CEO. Kyoko Matsushita, après huit ans chez Essence, est promue au poste de PDG de WPP au Japon, alors que l'entreprise continue d'investir dans des marchés en expansion à forte croissance. Nicolas Bidon (Global CEO de Xaxis) supervisera GroupM Nexus en tant que Global CEO.

Christian Juhl, Global CEO de GroupM a déclaré : « Nous nous réjouissons des opportunités que la technologie nous offre pour aider nos clients à évoluer constamment et à atteindre leurs objectifs de croissance. L'avenir du marketing est axé sur les résultats, soutenu par la planification orientée client et des normes de performance améliorées en permanence par l'IA. Grâce à GroupM Nexus et à nos puissantes agences Mindshare, Wavemaker et EssenceMediacom, nous bâtissons un avenir technologique, aux côtés de nos clients, qui répond aux objectifs de croissance des annonceurs et à notre vision d'un écosystème publicitaire qui fonctionne pour tous. Je tiens également à féliciter Kyoko, qui a développé et renforcé Essence quand elle était Global CEO, pour son nouveau poste de PDG de WPP au Japon. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration pour renforcer la position de nos agences dans l'ensemble de la région de l'Asie-Pacifique. »

Joshua Spanier, VP, Marketing chez Google, a déclaré : « Notre partenariat à long terme avec Essence, complété par Mediacom, nous aide à atteindre nos objectifs de marketing ambitieux. La combinaison d'idées intelligentes, de rigueur analytique et de pensées créatives étendues, à l'échelle mondiale, a ouvert de nouvelles possibilités et produit un impact plus fort ; nous nous réjouissons de notre future collaboration. »

Luis Di Como, vice-président exécutif de Global Media chez Unilever a déclaré : « La numérisation change la façon dont les consommateurs vivent, se divertissent et consomment et, par conséquent, elle transforme rapidement notre secteur. La convergence des médias, du divertissement et du commerce dans les environnements numériques nous permet de créer des marques et de les convertir en ventes au même endroit. Mais pour offrir aux consommateurs une expérience de bout en bout sans effort, nous devons, en tant que secteur d'activité, utiliser de nouvelles compétences et expertises et tirer parti de nouvelles méthodes de travail. Nous sommes encouragés par les changements annoncés aujourd'hui par GroupM, qui permettront une meilleure intégration entre le marketing axé sur les données, la planification d'audience multicanal, les performances et l'expertise stratégique des médias. »

EssenceMediacom : lancement avec 10 000 employés dans 125 bureaux en 2023

Conçue pour stimuler la croissance de la clientèle à l'échelle mondiale grâce à une réponse agile à un paysage médiatique en évolution rapide, EssenceMediacom associe l'ADN numérique et axé sur les données d'Essence avec l'expertise en matière de communication multicanal, de planification d'audience et de stratégie média de MediaCom.

Les clients bénéficieront des avantages d'une entreprise internationale élargie fondée par deux agences qui se complètent stratégiquement et dont l'objectif prioritaire est de stimuler la croissance de la clientèle. Essence et MediaCom utilisent déjà ce modèle opérationnel pour trois clients internationaux : Google, Mars et NBCUniversal.

La fusion d'Essence et de MediaCom s'appuie sur une croissance commerciale record pour les deux agences. COMvergence a classé MediaCom au premier rang du secteur pour les nouveaux contrats remportés en 2021 avec 2,87 milliards USD de nouvelles factures, tandis qu'Essence a continué de croître et d'élargir son contrat avec Google et d'autres clients clés.

Nick Lawson, PDG d'EssenceMediacom, a déclaré : « La création d'EssenceMediacom s'appuie sur la relation solide et éprouvée entre les agences pour créer le modèle d'agence que nos clients souhaitent pour l'avenir : un modèle fondé sur une stratégie brillante et des capacités de création de marques, avec une expertise numérique pionnière. EssenceMediacom aidera non seulement nos clients à voir la situation dans son ensemble et à repenser ce qui est possible, mais elle offrira également à nos employés des occasions de se perfectionner et de se former dans de nouveaux domaines, ce qui enrichira et améliorera leur carrière. »

Kyoko Matsushita a ajouté : « Les spécialistes du marketing mondial d'aujourd'hui ont besoin de souplesse et d'envergure de la part de leurs agences partenaires pour soutenir adéquatement leurs activités sur les marchés internationaux. Réunir Essence et MediaCom, chacune avec ses propres histoires d'excellence célèbres, va créer une combinaison vraiment unique d'innovation agile et de croissance à l'échelle mondiale dans une seule agence. »

GroupM Nexus sera lancé en tant qu'organisation mondiale comptant 9 000 professionnels du numérique et de la technologie au service de tous les marchés

GroupM Nexus comptera 9 000 employés dans le monde, collectivement responsables de la mise en place de plus de 2 millions de campagnes gérées par GroupM chaque année. Cette communauté mondiale représente la meilleure équipe de spécialistes du secteur dans les canaux et plateformes numériques, la recherche, les médias sociaux, la programmation, l'intelligence artificielle, l'optimisation multicanal et les technologies et logiciels axés sur les données.

GroupM Nexus rassemble en une seule entité les contenus adressables et la télévision, la technologie d'IA (Copilot) et les solutions omnicanal de Finecast, Xaxis et GroupM Service. L'organisation mondiale sera soutenue par une nouvelle plateforme de performances sur plusieurs canaux et des plateformes de livraison internationales afin d'établir de nouvelles références en matière d'innovation et d'efficacité des performances pour les agences et les clients de GroupM.

Nicolas Bidon, PDG de GroupM Nexus, a déclaré : « GroupM Nexus réunit des talents de premier plan dans les médias, l'excellence des services numériques, une technologie d'intelligence artificielle de pointe et des partenariats uniques à grande échelle dans une nouvelle organisation de performances multicanal avec un seul objectif : favoriser la croissance de nos employés, de nos agences et des marques exceptionnelles qu'ils représentent. Nous avons hâte d'innover ensemble et de créer de nouvelles opportunités pour tous. »

Mindshare se chargera de l'intégration des 1 200 experts et consultants en performances et des services numériques de Neo dans son offre mondiale

Mindshare et Neo opéreront sous la marque Mindshare, mais conserveront et feront évoluer le modèle opérationnel de Neo, axé sur des solutions de performances pures, et l'intégreront dans l'offre de Mindshare. Les 1 200 experts et consultants en performances de Neo seront incorporés aux 10 000 spécialistes des médias de Mindshare, et les services numériques de Neo seront entièrement intégrés à l'offre de Mindshare et de GroupM.

COMvergence a classé Mindshare au troisième rang mondial des nouvelles entreprises de 2021, avec 2 milliards de dollars de revenus de clients nouvellement gagnés et conservés, et Mindshare a récemment été nommée au premier rang du réseau des agences de médias dans le classement WARC Media 100 pour la troisième année consécutive.

Adam Gerhart, Global CEO de Mindshare, a déclaré : « Nous avons commencé cette nouvelle aventure l'année dernière avec de nombreux clients qui ont réclamé des services médias plus diversifiés pour stimuler leur croissance. La fusion offre un accès transparent aux capacités numériques de Neo et une attention constante aux modèles de performances pour accélérer la bonne croissance. Pour nos équipes, cela signifie plus d'opportunités et la possibilité de créer un impact plus important dans le monde entier. Je suis ravi de m'associer au PDG de Neo, Nasreen Madhany, alors que nous terminons l'intégration des deux entreprises et que nous avançons, main dans la main, vers un nouvel avenir. »

