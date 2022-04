GROUPM OZNAMUJE ĎALŠIE KROKY SVOJEJ TRANSFORMÁCIE S ROZŠÍRENOU SIEŤOU AGENTÚR A JEDNOTNOU VÝKONNOSTNOU ORGANIZÁCIOU

Essence a MediaCom sa zlúčia a vytvoria EssenceMediacom

GroupM Nexus začne celosvetovo pôsobiť ako najlepšia výkonnostná organizácia vo svojej triede

Mindshare dokončí integráciu s globálnou výkonnostnou agentúrou Neo

LONDÝN, NEW YORK a SAN FRANCISCO, 27. apríla 2022 /PRNewswire/ -- GroupM, mediálna investičná skupina holdingu WPP, dnes oznámila najnovšie kroky v rámci svojej transformácie s cieľom urýchliť inovácie pre klientov a ďalej zjednodušiť svoju činnosť. Týmito krokmi, ktoré nadväzujú na spustenie Choreograph, globálnej dátovej a technologickej spoločnosti holdingu WPP, v apríli 2021, sa zlúčia Essence s MediaCom a Mindshare s Neo a vytvoria novú multikanálovú výkonnostnú platformu s 9 000 zamestnancami postavenú na technológii umelej inteligencie.

Spoločnosti Essence a MediaCom sa zlúčia a vytvoria novú agentúru EssenceMediacom, ktorá spojí digitálnu a dátovú DNA spoločnosti Essence so škálovaným multikanálovým plánovaním publika a strategickými mediálnymi skúsenosťami spoločnosti MediaCom.

Špičkové talenty a riešenia spoločností Finecast, Xaxis a GroupM Services – globálnej komunity expertov GroupM na aktiváciu – sa spoja do GroupM Nexus, poprednej svetovej organizácie pre výkonnosť médií.

Mindshare dokončí integráciu s globálnou výkonnostnou agentúrou Neo, čím klientom poskytne širšiu škálu transformačných mediálnych služieb.

Nick Lawson (globálny generálny riaditeľ spoločnosti MediaCom) povedie novovytvorenú spoločnosť EssenceMediacom ako globálny generálny riaditeľ. Pani Kyoko Matsushita bola po ôsmich rokoch pôsobenia v spoločnosti Essence povýšená do novej funkcie generálnej riaditeľky holdingu WPP v Japonsku, keďže spoločnosť pokračuje v investíciách na rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch. Nicolas Bidon (globálny generálny riaditeľ spoločnosti Xaxis) bude dohliadať na spoločnosť GroupM Nexus ako globálny generálny riaditeľ.

Christian Juhl, globálny generálny riaditeľ GroupM, povedal: „Sme nadšení z možností, ktoré nám technológie dávajú, aby sme našim klientom pomohli prechádzať neustálymi zmenami a dosahovať ciele v oblasti rastu. Budúcnosť marketingu je zameraná na výsledky, je podporená plánovaním zameraným na publikum a neustále sa zlepšujúcimi výkonnostnými štandardmi s podporou umelej inteligencie. Prostredníctvom GroupM Nexus a našich agentúr Mindshare, Wavemaker a EssenceMediacom budujeme po boku našich klientov budúcnosť založenú na technológiách, ktoré sú zodpovedné za rastové ciele inzerentov a za našu víziu reklamného ekosystému, ktorý funguje pre všetkých. Chcem tiež zablahoželať Kyoko, ktorá počas svojho pôsobenia vo funkcii globálnej generálnej riaditeľky rozvíjala a posilňovala spoločnosť Essence, k jej novej vzrušujúcej úlohe generálnej riaditeľky WPP v Japonsku. Budeme naďalej úzko spolupracovať, aby sme posilnili pozíciu našich agentúr v celom regióne APAC."

Joshua Spanier, viceprezident pre marketing spoločnosti Google, povedal: „Naše dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou Essence, doplnené spoločnosťou Mediacom, nám pomáha plniť ambiciózne marketingové ciele. Kombinácia inteligentných poznatkov, analytickej prísnosti a rozsiahleho kreatívneho myslenia, rozšírená po celom svete, odhaľuje nové príležitosti a prináša silnejší vplyv. Tešíme sa z ďalšieho napredovania v našej spoločnej práci."

Luis Di Como, výkonný viceprezident pre globálne médiá spoločnosti Unilever, povedal: „Digitalizácia mení spôsob, akým spotrebitelia žijú, správajú sa a nakupujú, a preto rýchlo pretvára naše odvetvie. Konvergencia médií, zábavy a obchodu v digitálnom prostredí nám umožňuje budovať značky a premieňať ich na predaj na tom istom mieste. Aby sme však mohli spotrebiteľom poskytnúť bezproblémový komplexný zážitok, musíme ako odvetvie využívať nové zručnosti a odborné znalosti a využívať nové spôsoby práce. Sme povzbudení zmenami, ktoré dnes oznámila spoločnosť GroupM a ktoré prinesú väčšiu integráciu marketingu založeného na údajoch, viackanálového plánovania publika, výkonnosti a strategických mediálnych znalostí."

EssenceMediacom: spustenie prevádzky s 10 000 zamestnancami v 125 kanceláriách v roku 2023

Spoločnosť EssenceMediacom je navrhnutá tak, aby podporovala rast klientov na celom svete a pružne reagovala na rýchlo sa rozvíjajúce mediálne prostredie. EssenceMediacom spája digitálnu a dátovú DNA spoločnosti Essence s rozsiahlymi multikanálovými skúsenosťami spoločnosti MediaCom v oblasti plánovania publika a strategických médií.

Klienti budú môcť využívať rozšírenú globálnu organizáciu založenú dvoma agentúrami, ktoré sa strategicky dopĺňajú a sú určené výlučne na podporu rastu klientov. Spoločnosti Essence a MediaCom už využívajú tento prevádzkový model pre troch spoločných globálnych klientov: Google, Mars a NBCUniversal.

Zlúčenie Essence a MediaCom vychádza zo silného obchodného rastu oboch agentúr. Spoločnosť COMvergence zaradila MediaCom na prvé miesto v odvetví v oblasti nových obchodov v roku 2021 s objemom 2,87 miliardy USD v nových získaných zmluvách, zatiaľ čo spoločnosť Essence pokračovala v raste a rozširovaní svojich kompetencií so spoločnosťou Google a ďalšími kľúčovými klientmi.

Nick Lawson, generálny riaditeľ spoločnosti EssenceMediacom, povedal: „Vznik EssenceMediacom vychádza zo silného a osvedčeného vzťahu medzi agentúrami a vytvára agentúrny model, ktorý naši klienti požadujú do budúcnosti – model založený na vynikajúcej stratégii a schopnostiach budovania značky s priekopníckymi digitálnymi skúsenosťami. EssenceMediacom nielenže pomôže našim klientom vidieť širšie súvislosti a nanovo si predstaviť potenciálne možnosti, ale tiež poskytne našim ľuďom príležitosti na zvyšovanie kvalifikácie a školenia v nových oblastiach, čo ďalej obohatí a zlepší ich kariéru."

Kyoko Matsushita povedala: „Dnešní globálni obchodníci potrebujú od svojich agentúrnych partnerov rýchlosť aj rozsah, aby mohli riadne podporovať svoje podnikanie na medzinárodných trhoch. Spojením agentúr Essence a MediaCom, z ktorých každá má svoju vlastnú slávnu históriu výnimočnosti, vznikne skutočne jedinečná kombinácia rýchlych inovácií a globálneho rozsahu v jednej agentúre."

GroupM Nexus začne fungovať ako globálna organizácia s 9 000 digitálnymi a technologickými odborníkmi na všetkých trhoch

GroupM Nexus bude zamestnávať 9 000 odborníkov na celom svete, ktorí budú spoločne zodpovední za aktiváciu viac ako 2 miliónov kampaní riadených spoločnosťou GroupM ročne. Táto globálna komunita predstavuje popredný tím odborníkov v oblasti digitálnych kanálov a platforiem, vyhľadávania, sociálnych sietí, programovania, umelej inteligencie, optimalizácie medzi kanálmi a technológií a softvéru založených na údajoch.

GroupM Nexus spája adresovateľný obsah a televíziu GroupM, technológiu s podporou umelej inteligencie (Copilot) a multikanálové riešenia Finecast, Xaxis a GroupM Services do jedného celku. Globálna organizácia sa bude opierať o novú multikanálovú výkonnostnú platformu a medzinárodné dodávateľské centrá, ktoré stanovia nové kritériá pre inovácie výkonnosti a efektívnosti pre agentúry a klientov GroupM.

Nicolas Bidon, generálny riaditeľ GroupM Nexus, povedal: „GroupM Nexus spája špičkové mediálne talenty, excelentné digitálne služby, špičkovú technológiu umelej inteligencie a jedinečné partnerstvá v rámci novej viackanálovej výkonnostnej organizácie s jediným cieľom: podporiť rast našich ľudí, našich agentúr a úžasných značiek, ktoré zastupujú. Nemôžeme sa dočkať, až budeme spoločne inovovať a odomkneme nové príležitosti pre všetkých."

Mindshare dokončí integráciu 1 200 expertov a konzultantov spoločnosti Neo zameraných na výkonnosť a digitálne služby do svojej globálnej ponuky

Mindshare a Neo budú pôsobiť pod značkou Mindshare, ale zachovajú a rozšíria prevádzkový model Neo, ktorý sa zameriava na čisto výkonnostné riešenia, a začlenia ho do ponuky Mindshare v rámci celej ponuky. 1 200 expertov a konzultantov na digitálne služby a výkonnosť zo spoločnosti Neo bude integrovaných s 10 000 mediálnymi špecialistami spoločnosti Mindshare a služby spoločnosti Neo so zameraním na digitálne služby budú plne začlenené do ponuky Mindshare a GroupM.

Spoločnosť COMvergence zaradila Mindshare na tretie miesto v globálnom rebríčku nových obchodov pre rok 2021 s 2 miliardami dolárov v novozískaných a udržaných príjmoch od klientov a Mindshare bola nedávno vyhlásená za prvú mediálnu agentúrnu sieť v rebríčku WARC Media 100 už tretí rok po sebe.

Adam Gerhart, globálny generálny riaditeľ spoločnosti Mindshare, povedal: „Je to cesta, ktorú sme v uplynulom roku podnikli s mnohými klientmi, ktorí požadovali rozmanitejšie mediálne služby na podporu svojho rastu. Zlúčenie prináša bezproblémový prístup k digitálnym možnostiam spoločnosti Neo a neúnavné zameranie na výkonnostné modely na urýchlenie dobrého rastu. Pre naše tímy to znamená viac príležitostí a možnosť vytvárať väčší vplyv na celom svete. Som veľmi rád, že môžem spolupracovať s generálnou riaditeľkou spoločnosti Neo pani Nasreen Madhany pri dokončovaní integrácie týchto dvoch firiem a spoločnom vykročení do novej budúcnosti."

