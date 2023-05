Growatt INFINITY 1300 bijna beschikbaar voor Europese gebruikers

SHENZHEN, China, 29 mei 2023 /PRNewswire/ -- Growatt kondigde aan dat INFINITY 1300 binnenkort toegankelijk zal zijn voor Europese klanten. De officiële pagina's ervan ( UK / DE / EU ) staan nu open voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en andere Europese landen.

Als opvolger van eerdere modellen komt de INFINITY 1300 met een heleboel verbeteringen die het tot een welverdiende draagbare krachtcentrale voor alle scenario's maakt. Bovendien kon de eerste lancering in de VS rekenen op heel wat gunstige consumentenbeoordelingen.

Growatt INFINITY 1300 Is about to Be Available for European Users

De INFINITY 1300 maakt gebruik van veilige en duurzame LiFePO4-batterijen, krijgt een zorgeloze garantie tot 5 jaar mee en onderscheidt zich zodoende van de meeste concurrenten op de markt.

Om de moderne levensstijl op een hoger niveau te tillen, heeft de INFINITY 1300 een vermogen van 1800W en een capaciteit van 1382Wh. Daarmee zijn bijna alle essentiële stroombehoeften in huis en buiten gedekt. Dankzij de bidirectionele invertertechnologie wordt een laadstatus (SoC) van 0~80% in slechts 1 uur bereikt via AC-laden. Dankzij de UPS-functie hoeft u zich geen zorgen te maken over gegevensverlies of hardwareschade in geval van een stroomstoring. De INFINITY 1300 detecteert de stroomstoring immers onmiddellijk en schakelt naadloos en ongemerkt over in 20ms. Voor avonturiers op zoek naar noodstroom voor hun kampeer- of camperreizen zal de INFINITY 1300 zeker hun verwachtingen overtreffen met zijn 800W zonne-input en 99% MPPT efficiëntie die 2,5 uur opladen op zonne-energie mogelijk maakt.

"Growatt versnelt de uitrol van draagbare stroomoplossingen en zal meer modellen toevoegen aan zijn productlijn om zo tegemoet te komen aan verschillende gebruikersscenario's," aldus Lisa Zhang, Vice President of Marketing bij Growatt. "Als onderdeel van onze wereldwijde strategische focus willen we ons diep in de Europese markt verankeren en de invloed van Growatt jaar na jaar uitbreiden!"

Over Growatt

Growatt, een wereldwijd erkende nieuwe energie-expert, is sinds 2011 door meer dan 3 miljoen liefhebbers van schone energie wereldwijd in de armen gesloten. Growatt richt zich op schone energieopwekking, opslag en digitalisering en biedt slimme energieoplossingen voor alle scenario's om energieonafhankelijkheid voor iedereen mogelijk te maken. Als pionier op dit gebied heeft Growatt jarenlange ervaring opgebouwd en beschikt het over de toonaangevende technologie om particulieren, gezinnen en bedrijven slimmer en betrouwbaarder van schone energie te voorzien. Klik en leer meer over Growatt draagbare energiecentrales .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2084160/1.jpg

SOURCE Growatt