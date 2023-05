Growatt INFINITY 1300 sarà presto disponibile per gli utenti europei

SHENZHEN, Cina, 29 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Growatt ha annunciato che INFINITY 1300 sarà presto disponibile per i clienti europei. Le sue pagine ufficiali (UK/DE/EU) sono ora aperte ai clienti del Regno Unito, della Germania e di altre nazioni europee.

Come successore dei modelli precedenti, l'INFINITY 1300 è dotata di una serie di miglioramenti che la portano a un livello superiore, rendendola una stazione di alimentazione portatile adatta a tutti gli scenari. Inoltre, il suo primo lancio negli Stati Uniti ha ottenuto diverse recensioni favorevoli da parte dei consumatori.

Tenendo a mente elevata sicurezza e longevità, INFINITY 1300 utilizza batterie LiFePO4 sicure e di lunga durata e offre una garanzia "worry-free" fino a 5 anni, distinguendola dalla maggior parte dei concorrenti sul mercato.

Per contribuire a elevare lo stile di vita moderno, INFINITY 1300 è dotata di una potenza di 1800W e di una capacità di 1382Wh, in grado di coprire quasi tutte le esigenze di alimentazione dei dispositivi essenziali, in casa e all'esterno. Grazie alla tecnologia dell'inverter bidirezionale, la ricarica da 0 all'80% SOC richiede solo 1 ora tramite ricarica CA. Grazie alla funzione UPS, non è necessario preoccuparsi della perdita di dati o di danni all'hardware in caso di interruzione dell'alimentazione, poiché INFINITY 1300 è in grado di rilevare immediatamente il blackout e di commutare senza problemi in 20 ms, senza che ce se ne accorga. Per gli avventurieri interessati a un'alimentazione di riserva nelle loro escursioni o viaggi in camper, INFINITY 1300 sicuramente supererà le loro aspettative, con un input solare da 800 W e un'efficienza MPPT del 99% consentendo una ricarica solare di 2,5 ore.

"Growatt ha accelerato il lancio di soluzioni di alimentazione portatili e aggiungerà altri modelli alla sua linea di prodotti per rispondere alle diverse esigenze degli utenti", ha dichiarato Lisa Zhang, Vicepresidentessa del Marketing di Growatt. "Nell'ambito del nostro focus strategico globale, ci impegniamo a stabilire una presenza robusta nel mercato europeo e ad ampliare l'influenza di Growatt anno dopo anno!"

Informazioni su Growatt

Growatt, un nuovo player del settore energetico riconosciuto a livello mondiale, è stato supportato da oltre 3 milioni di sostenitori dell'energia pulita in tutto il mondo sin dal 2011. Con un focus sul campo della generazione e dello stoccaggio di energia pulita e della digitalizzazione, Growatt offre soluzioni intelligenti per tutte le esigenze, consentendo l'autonomia energetica di tutti. In quanto pioniere nel settore, Growatt ha accumulato anni di esperienza e dispone della tecnologia leader per supportare energia pulita più intelligente e affidabile per individui, famiglie e aziende. Clicca qui per saperne di più sulle stazioni di alimentazione portatili di Growatt.

