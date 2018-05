Grupo Huobi contrata ex-CEO da OKEx, Chris Lee, como Secretário do Conselho da Empresa e Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios Globais

"Este ano, estamos fazendo grandes investimentos no crescimento do ecossistema global de blockchain e ativos digitais, e estou confiante na paixão e capacidade que possui Chris para nos ajudar a capturar essa oportunidade", disse Leon Li, fundador e CEO do Grupo Huobi.

A popularidade dos ativos blockchain e digitais tem incitado os ministros das finanças, órgãos reguladores, bancos e formuladores de políticas no mundo todo a serem firmes na definição de diretrizes, processos e licenças mais claras. Nos últimos dois trimestres, a escala dos fundos de investimento em ativos digitais aumentou drasticamente junto com novas alianças no ecossistema global que visa promover a ampla adoção e integração da tecnologia blockchain.

"Licenças e diretrizes levarão a maior diversificação de produtos e participação", disse Chris. "Provavelmente veremos crescimento tanto na utilização quanto na segurança dos tokens, nos derivativos financeiros relacionados com ativos digitais e na digitalização de ativos físicos. São todos mercados enormes que queremos capturar para manter a vantagem de sermos os primeiros.

Chris prevê que em menos de cinco anos, sessenta por cento do volume total de transações nos principais mercados internacionais será contabilizado por apenas três grupos de intercâmbio de cada mercado. Além disso, haverá o surgimento de intercâmbios abertos e descentralizados à medida que a blockchain e os ativos digitais evoluírem.

"Acredito muito na tecnologia blockchain e vejo os intercâmbios como o coração da indústria", disse Chris Lee. "O Grupo Huobi construiu uma base sólida, da popularidade de seu sistema de intercâmbio aos investimentos que a empresa fez no ecossistema global de blockchain. A combinação do conhecimento técnico da equipe com as habilidades operacionais e de marketing líderes do setor posicionam o Grupo para se tornar a Goldman Sachs dessa nova era em finanças. Se trabalhar corretamente, o Huobi pode até ser maior que a Goldman um dia".

FONTE Huobi

