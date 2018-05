Le groupe Huobi recrute l'ex-PDG d'OKEx, Chris Lee, en tant que secrétaire du conseil d'administration et directeur adjoint au développement du commerce international de la société

« Cette année, nous sommes en train de réaliser des investissements importants dans la croissance de l'écosystème mondial de la technologie blockchain et des actifs numériques, et j'ai entièrement confiance en la capacité de Chris qui, par son enthousiasme, nous aidera à saisir cette opportunité », a déclaré Leon Li, fondateur et PDG du groupe Huobi.

La popularité de la technologie blockchain et des actifs numériques a incité les ministres des Finances, les organismes régulateurs, les banques et les décideurs du monde entier à définir des lignes directrices, des processus et des licences plus clairs. Au cours des deux derniers trimestres, le volume des fonds d'investissement en actifs numériques a considérablement augmenté alors que de nouveaux partenariats ont été forgés dans l'écosystème mondial pour promouvoir l'adoption généralisée et l'intégration de la technologie blockchain.

« Les licences et les lignes directrices mèneront à une diversification et une présence des produits plus larges", a déclaré Chris. « Nous assisterons probablement à une croissance des jetons d'utilité et de sécurité, des dérivés financiers liés aux actifs numériques et de la numérisation des actifs physiques. Ce sont tous des marchés énormes que nous souhaitons conquérir pour maintenir notre longueur d'avance. »

En moins de cinq ans, Chris prévoit que soixante pour cent du volume total des transactions sur les principaux marchés internationaux sera détenu exclusivement par les trois groupes boursiers de chaque marché. En outre, des échanges ouverts et décentralisés verront le jour au fur et à mesure que la technologie blockchain et les actifs numériques poursuivront leur évolution.

« Je suis un grand partisan de la technologie blockchain, et j'estime que les échanges sont le moteur de l'industrie", a déclaré Chris Lee. « Le groupe Huobi a établi une base solide grâce à la popularité de ses échanges et des investissements que l'entreprise a réalisés dans l'écosystème mondial du blockchain. La combinaison de l'expertise technique de l'équipe avec des capacités marketing et opérationnelles de premier rang pourrait convertir le groupe en la « Goldman Sachs » de cette nouvelle ère de la finance. Avec une bonne stratégie, Huobi pourrait même un jour surpasser Goldman. »

SOURCE Huobi