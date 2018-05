Huobi Group neemt voormalig CEO van OKEx, Chris Lee, aan als Secretary en Vice President of Global Business Development van de Raad van bestuur

"Dit jaar zullen wij belangrijke investeringen doen in de uitbreiding van het wereldwijde ecosysteem voor blockchain en digitaal vermogen, en ik heb alle vertrouwen in de passie en het vermogen van Chris om ons te helpen deze kans waar te maken", zei Leon Li, oprichter en CEO van Huobi Group.

De populariteit van blockchain en digitale vermogens heeft ministers van financiën, regulerende instanties, banken en beleidsmakers over de hele wereld ertoe aangezet standvastig te zijn in het opstellen van duidelijkere richtlijnen, processen en licenties. In de afgelopen twee kwartalen is de schaal van investeringsfondsen voor digitaal vermogen drastisch toegenomen, samen met nieuwe samenwerkingsverbanden in het wereldwijde ecosysteem dat tot doel heeft de wijdverbreide aanname en integratie van blockchaintechnologie te promoten.

"Licenties en richtlijnen zullen zorgen voor meer diversificatie en participatie van producten", zei Chris. "Wij zullen waarschijnlijk een groei zien in zowel utliteits- als veiligheidstokens, digitale vermogensrelateerde financiële derivaten en de digitalisering van fysiek vermogen. Dit zijn allemaal enorme markten die wij willen veroveren om ons voordeel als eerste actieve partij te behouden."

Chris voorziet dat over minder dan vijf jaar zestig procent van het totale transactievolume in belangrijke internationale markten zal bestaan uit alleen de drie uitwisselingsgroepen van elke markt. Daarnaast zal er een opkomst zijn van open en gedecentraliseerde beurzen bij de ontwikkeling van blockchain en digitaal vermogen.

"Ik geloof sterk in de blockchaintechnologie en denk dat beurzen centraal staan in de branche", zei Chris Lee. "Huobi Group heft een sterke basis opgebouwd, van de populariteit van haar beurs tot de investeringen die het bedrijf heeft gedaan in het wereldwijde blockchain-ecosysteem. De combinatie van de technische expertise van het team met de brancheleidende marketingvaardigheden en operationele vaardigheden stelt het bedrijf in staat om de Goldman Sachs van deze nieuwe periode op het gebied van financiën. Indien dit goed gebeurt, kan Huobi op een dag zelfs groter dan Goldman worden."

