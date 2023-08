Grupo TerraPay expande operações comerciais na Itália e mira na União Europeia

MILÃO, 16 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A TerraPay, empresa líder global em infraestrutura de pagamentos, anunciou hoje que obteve autorização como Instituto de Dinheiro Eletrônico (EMI, na sigla em inglês) na Itália. Tendo obtido a aprovação do Banco da Itália, a TerraPay está pronta para expandir suas operações dentro do país e, posteriormente, em toda a União Europeia.

De acordo com o artigo 114-quinquies da Lei Consolidada Bancária (TUB), o Banco da Itália autorizou a TerraPay Italy como instituição de dinheiro eletrônico. Isso tem grande significado não apenas para a TerraPay, mas também para o próspero setor italiano de Fintech, marcando um notável passo à frente em suas respectivas trajetórias. Aproveitando sua ampla experiência e abordagem inovadora no setor de pagamentos digitais, a TerraPay visa impactar positivamente e contribuir para o mercado europeu.

"O compromisso da equipe TerraPay, apoiada pela empresa internacional Orrick, foi crucial para alcançar este marco histórico", afirmou Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay. "Estamos entusiasmados com o que o futuro nos reserva na Itália e continuaremos a trabalhar para fornecer serviços financeiros digitais inovadores e seguros".

Comentando sobre este anúncio, Ram Sundaram, co-fundador e COO da TerraPay, disse, "Garantir esta autorização estabelece firmemente a TerraPay como pioneira no mundo do dinheiro eletrônico na Itália, abrindo caminho para empolgantes oportunidades de expansão e crescimento tanto nos mercados italianos quanto europeus."

A TerraPay se estabeleceu como parceira global dos principais bancos, operadoras de transferência de dinheiro, operadoras de carteira móvel e instituições financeiras para facilitar transações entre fronteiras. Como uma empresa B2B, a TerraPay faz parceria com outros negócios e os ajuda a alavancar sua plataforma de tecnologia ágil, segura e escalável para melhorar sua proposta de cliente para remessas, pagamentos e gastos transfronteiriços. A empresa tem uma ampla rede de 121 países de recebimento e 208 países de envio e é regulamentada em mais de 28 países em todo o mundo. Os principais mercados da empresa incluem; GCC; Norte, Sul e África Central; Europa e Sudeste Asiático; Américas Central, Norte e Sul.

A visão da TerraPay está alinhada atingir o objetivo da 2030 SDG de promover o crescimento econômico e a igualdade, reduzindo o custo das transações em diversos canais de pagamento, como carteiras móveis e contas bancárias, para citar alguns.

Parabenizando a equipe, a Akbar Hussain, cofundadora, consultora geral e CCO da TerraPay, disse: "Quero destacar o máximo significado de promover uma cultura regulatória resiliente em nossa empresa. Nossa colaboração com a firma de advocacia Orrick mais uma vez destacou o papel fundamental que o sólido suporte jurídico desempenha no cenário dinâmico do setor financeiro".

Essa notável conquista foi possível por meio dos esforços conjuntos da equipe da TerraPay, que planeja fortalecer sua presença na Itália e em outros lugares, e da valiosa orientação jurídica fornecida pela Marco Boldini, parceira da empresa de advocacia Orrick, juntamente com sua equipe talentosa composta por Teresa Mattioni, Niccolò Martinoli e Niccolo Matteo Bonaldo. Além disso, no âmbito corporativo, as contribuições fundamentais do parceiro Marco dell'Antonia e do associado sênior Jacopo Taddei também foram fundamentais para permitir isso. A TerraPay expressa sincera gratidão por esta importante conquista, uma vez que navegar pelo complexo procedimento de autorização teria sido desafiador sem o apoio desta equipe. A empresa continua otimista sobre a excepcional parceria estabelecida com o Banco da Itália e o caminho pela frente.

Com sede no Reino Unido, a TerraPay acredita que o menor pagamento merece uma viagem sem fronteiras tão segura quanto o maior. O grupo vem construindo uma via de pagamentos em constante expansão que capacita as empresas a criarem experiências transparentes ao cliente, com um trajeto global ininterrupto, seguro e em tempo real para cada pagamento, seja ele pequeno ou grande. Registrada e regulamentada em 29 mercados globais, a TerraPay é um dos principais parceiros globais de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um ecossistema financeiro internacional mais amplo e inclusivo. Com acesso a uma extensa rede de mais de 7,5 bilhões de contas bancárias, mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis, em 121 países receptores e 208 países emissores, a TerraPay permite que seus parceiros se tornem sinalizadores da promessa da inclusão financeira global.

