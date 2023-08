TerraPay Group étend ses activités en Italie et vise l'Union européenne

MILAN, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, une importante société mondiale d'infrastructure de paiement, a annoncé aujourd'hui qu'elle est désormais habilitée à officier en tant qu'établissement de monnaie électronique en Italie. Ayant obtenu l'approbation de la Banque d'Italie, TerraPay devrait étendre ses activités dans le pays, puis dans toute l'Union européenne.

En vertu de l'article 114 quinquies de la loi unifiée sur les activités bancaires, TerraPay Italie a obtenu l'autorisation de la Banque d'Italie d'être un établissement de monnaie électronique. Cette décision a une signification particulièrement importante non seulement pour TerraPay, mais aussi pour le secteur florissant de la fintech italienne, marquant une avancée notable dans leurs trajectoires respectives. Tirant parti de sa grande expertise et de son approche innovante dans le secteur des paiements numériques, TerraPay vise à avoir un impact positif sur le marché européen et à y apporter sa contribution.

« L'engagement de l'équipe de TerraPay, soutenu par le cabinet international Orrick, a été crucial pour atteindre cette étape historique, a déclaré Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay. Nous sommes ravis de ce que l'avenir nous réserve en Italie et nous continuerons à travailler pour fournir des services financiers numériques innovants et sécurisés. »

Commentant cette annonce, Ram Sundaram, co-fondateur et directeur d'exploitation de TerraPay, a déclaré : « L'obtention de cette autorisation confirme clairement la place de pionnier de TerraPay dans le secteur de la monnaie électronique en Italie, tout en ouvrant la voie à des axes d'expansion et de croissance sur les marchés italien et européen. »

TerraPay s'est imposé comme un partenaire mondial des principales banques, des opérateurs de transfert d'argent, des opérateurs de portefeuilles mobiles et des institutions financières pour faciliter les transactions numériques sans frontières. En tant que société B2B, TerraPay s'associe à d'autres entreprises et les aide à tirer parti de sa plateforme technologique agile, sécurisée et évolutive pour améliorer leur offre client en matière de transferts de fonds, de paiements et de dépenses transfrontalières. La société dispose d'un vaste réseau dans 121 pays de réception et 208 pays d'envoi et est réglementée dans plus de 28 pays à travers le monde. Les principaux marchés de la société sont le CCG, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale, l'Europe et l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.

La vision de TerraPay est alignée sur la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) 2030, qui consiste à favoriser la croissance économique et l'égalité, en réduisant le coût des transactions à travers divers canaux de paiement tels que les portefeuilles mobiles, les comptes bancaires, pour n'en citer que quelques-uns.

Félicitant l'équipe, Akbar Hussain, co-fondateur, directeur juridique et directeur commercial de TerraPay, a déclaré : « Je tiens à souligner qu'il est essentiel de favoriser une culture réglementaire résiliente au sein de notre entreprise. Notre collaboration avec le cabinet d'avocats Orrick a une fois de plus souligné le rôle central que joue un soutien juridique solide dans le paysage dynamique du secteur financier. »

Cette réalisation remarquable a été rendue possible grâce aux efforts concertés de l'équipe de TerraPay, qui prévoit de renforcer sa présence en Italie et au-delà, et aux précieux conseils juridiques fournis par Marco Boldini, associé au cabinet d'avocats Orrick, avec son équipe d'experts composée de Teresa Mattioni, Niccolò Martinoli et Niccolo Matteo Bonaldo. En outre, concernant l'entreprise, les contributions essentielles de Marco dell'Antonia, associé, et de Jacopo Taddei, associé principal, ont également joué un rôle déterminant. TerraPay exprime sa sincère gratitude pour cette réalisation capitale, car il aurait été difficile de naviguer dans ces procédures d'autorisation complexes sans le soutien de cette équipe. La société reste optimiste quant au partenariat exceptionnel établi avec la Banque d'Italie et au chemin restant à parcourir.

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit des paiements mérite un voyage sans frontières aussi sûr que celui des plus grands. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistrée et réglementée à travers 29 marchés internationaux, TerraPay est l'un des principaux partenaires mondiaux pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à un vaste réseau de plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et de plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles, dans 121 pays de réception et 208 pays d'envoi, les partenaires de TerraPay deviennent les guides de la promesse de l'inclusion financière mondiale.

