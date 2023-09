Grupo Webb Fontaine Premiado com Projeto de 5 Anos em Colaboração com a Autoridade Aduaneira da Líbia para o Sistema Avançado de Informações de Carga para Exportações para o Estado da Líbia

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 19 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O GrupoWebb Fontaine tem o prazer de anunciar a aquisição de um prestigioso projeto de investimento de 5 anos em colaboração com a Autoridade Aduaneira da Líbia, marcando um passo significativo no domínio do comércio exterior das alfândegas na Líbia.

Webb Fontaine & Libyan Customs Authority

O objetivo principal do projeto é o desenvolvimento, implementação e operação do Sistema Avançado de Informação de Carga (ACI) no Estado da Líbia. Inicialmente focado em exportações não relacionadas a hidrocarbonetos Via transporte marítimo para os portos Líbios, o sistema se estenderá progressivamente para abranger as exportações para a Líbia por via aérea e terrestre. O Grupo Webb Fontaine, renomado por suas soluções tecnológicas de ponta, liderará a criação deste sistema de última geração. Um centro operacional, gerenciado por uma equipe altamente qualificada, será estabelecido em Trípoli, Líbia, para gerenciar e supervisionar as operações do sistema.

Alioune Ciss, CEO do Grupo Webb Fontaine, expressou seu entusiasmo afirmando: "Estamos honrados por sermos confiados com este projeto estratégico pela Autoridade Aduaneira da Líbia. Este projeto está alinhado com nossa missão de inaugurar uma era de eficiência avançada, transparência, controles aprimorados e arrecadação de receitas fiscais na Líbia."

Além do sistema ACI, a Webb Fontaine introduzirá um Portal de Informações sobre Comércio Exterior (TIP) abrangente para simplificar as exportações para a Líbia. O TIP fornecerá informações atualizadas, regulamentos executivos relevantes, formulários de importação e exportação comercial e fluxos de processos para todos os modos de transporte. Tutoriais, simuladores de impostos e classificação inteligente de cargas garantirão precisão e conformidade com as leis pertinentes. O sistema ACI também incorporará um robusto sistema de gerenciamento de riscos alimentado por inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) para mitigar fraudes e comércio ilícito.

A implementação do Sistema ACI na Líbia marca o primeiro projeto de transformação digital do país para o comércio e as alfândegas. Os objetivos gerais do projeto são simplificar os processos comerciais, aprimorar o controle e a governança e aumentar a receita para o tesouro público Líbio. O Major General Suleiman Ali Salem, Diretor Geral da Autoridade Aduaneira Líbia, afirmou que:"Este projeto fundamental será um divisor de águas e combaterá o comércio ilícito e fraudulento, fornecendo ao governo Líbio e à comunidade comercial valiosas informações, estatísticas e diversos relatórios sobre seus intercâmbios comerciais com outros países e regiões ao redor do mundo."

O sistema ACI promete uma transformação abrangente no comércio exterior e nas operações aduaneiras da Líbia. Ele garante uma validação robusta, transparência e eficiência nos procedimentos de importação, ao mesmo tempo em que combate atividades ilegais e fraudulentas e reduz o congestionamento nos portos Líbios. Este projecto significa um salto em frente na eficiência do comércio e na segurança comercial, destacando o compromisso do Grupo Webb Fontaine e da Autoridade Aduaneira da Líbia em elevar os padrões do ecossistema comercial da Líbia.

Conforme o projeto se desenvolve, ambos os parceiros estão comprometidos em oferecer os mais altos padrões de serviço e inovação tecnológica à comunidade comercial e à economia Líbia, em conformidade com os melhores padrões internacionais.

