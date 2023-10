Le groupe Webb Fontaine remporte un projet de 5 ans avec les autorités douanières libyennes pour un système d'information anticipé sur les cargaisons exportées vers l'État de Libye

DUBAI, Émirats arabes unis, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Webb Fontaine est ravi d'annoncer l'acquisition d'un prestigieux projet d'investissement de 5 ans en collaboration avec les autorités douanières libyennes, marquant une étape importante dans le domaine du commerce extérieur et des douanes en Libye.

Webb Fontaine & Libyan Customs Authority

L'objectif principal du projet est le développement, la mise en œuvre et l'exploitation du système d'information anticipé sur les cargaisons (Advanced Cargo Information, ACI) dans l'État de Libye. Initialement axé sur les importations hors hydrocarbures par transport maritime vers les ports libyens, le système s'étendra progressivement aux importations vers la Libye par voie aérienne et terrestre. Le groupe Webb Fontaine, réputé pour ses solutions technologiques de pointe, dirigera la création de ce système avant-gardiste. Un centre opérationnel, géré par une équipe hautement qualifiée, sera établi à Tripoli, en Libye, pour gérer et superviser les opérations du système.

Alioune Ciss, PDG du groupe Webb Fontaine, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Nous sommes honorés de nous voir confier ce projet stratégique par les autorités douanières libyennes. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre mission, qui est d'ouvrir une ère d'efficacité, de transparence et d'amélioration des contrôles et de la collecte des recettes fiscales en Libye. »

Outre le système ACI, Webb Fontaine mettra en place un portail d'information sur le commerce extérieur (Trade Information Portal, TIP) afin de rationaliser les importations vers la Libye. Le portail TIP fournira des informations actualisées, des réglementations pertinentes, des formulaires d'importation et d'exportation, et des flux de processus pour tous les modes de transport. Des tutoriels, des simulateurs de taxes et une classification intelligente des cargaisons garantiront l'exactitude et le respect des lois en vigueur. Le système ACI intégrera également un système robuste de gestion des risques alimenté par l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (Machine Learning - ML) afin de réduire la fraude et le commerce illicite.

La mise en œuvre du système ACI en Libye annonce le premier projet de transformation numérique du pays pour le commerce extérieur et les douanes. Les principaux objectifs du projet sont de simplifier les processus commerciaux, d'améliorer le contrôle et la gouvernance et d'augmenter les recettes du Trésor public libyen. Le major général Suleiman Ali Salem, directeur général des autorités douanières libyennes, a déclaré que « ce projet sera un élément déterminant pour combattre le commerce illicite et frauduleux,, en fournissant au gouvernement libyen et à la communauté commerciale des informations précieuses, des statistiques et divers rapports sur leurs échanges commerciaux avec d'autres pays et régions du monde ».

Le système ACI promet une transformation complète du commerce extérieur et des opérations douanières de la Libye. Il garantit une validation solide, la transparence et l'efficacité des procédures d'importation, tout en luttant contre les activités illégales et frauduleuses et en réduisant la congestion dans les ports libyens. Ce projet représente un progrès dans l'efficacité et la sécurité du commerce, soulignant l'engagement du groupe Webb Fontaine et de l'autorité douanière libyenne à renforcer les normes de l'écosystème commercial de la Libye.

Au fur et à mesure du déroulement du projet, les deux partenaires s'engagent à fournir à la communauté commerciale et à l'économie libyenne des services et des innovations technologiques de la plus haute qualité, conformément aux meilleures normes internationales.

