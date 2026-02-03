GRUPPE VON CHAARAT GOLD ANLEIHENINHABERN REAGIERT AUF DEN RÜCKZAHLUNGSVORSCHLAG

LONDON, 3. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eine Gruppe von Inhabern (die "Gruppe") der vorrangig gesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (die "Schuldverschreibungen"), die von Chaarat Gold Holdings Limited ("Chaarat Gold") ausgegeben wurden, reagiert auf die Mitteilung von Chaarat Gold, dass es beabsichtigt, die Schuldverschreibungen am 13. Februar 2026 aus dem Erlös des Verkaufs seiner Beteiligung an Zaav Holdings Ltd an SilverCorp Metals, Inc (der "Verkauf").

Die Gruppe unterstützt grundsätzlich jede rechtmäßige Transaktion, die zu einer rechtzeitigen Rückzahlung der Anleihen (und einer Wertsteigerung für die Aktionäre von Chaarat Gold nach Rückzahlung der Anleihen) führt.

Damit die Inhaber der Schuldverschreibungen den Rückzahlungsvorschlag von Chaarat Gold richtig bewerten können, hält es die Gruppe jedoch für wesentlich, dass allen Inhabern der Schuldverschreibungen bestimmte grundlegende Informationen in Bezug auf die Schuldverschreibungen zur Verfügung gestellt werden.

Zu diesem Zweck hat ein Mitglied der Gruppe Chaarat Gold schriftlich um diese Informationen gebeten und eine Reihe von Fragen gestellt (u. a. in Bezug auf die Verwendung der Verkaufserlöse und die Höhe der Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf). Chaarat Gold hat sich bisher geweigert, Informationen zur Verfügung zu stellen, bis die Parteien eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) unterzeichnet haben, die Vertraulichkeitsverpflichtungen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren vorsieht (ungeachtet der Tatsache, dass Chaarat Gold beabsichtigt, die Anleihen in weniger als zwei Wochen zurückzuzahlen).

Die Gruppe fordert Chaarat Gold daher öffentlich auf, die Informationen dringend zur Verfügung zu stellen:

- Die folgenden grundlegenden Informationen in Bezug auf die Schuldverschreibungen werden allen Inhabern der Schuldverschreibungen zur Verfügung gestellt, ohne dass sie ein NDA unterzeichnen müssen:

eine Kopie der derzeit gültigen Schuldverschreibung und

eine Berechnung, aus der die aufgelaufenen Zinsen auf die Schuldverschreibungen zum vorgeschlagenen Rückzahlungstermin hervorgehen.

- Ein Pro-forma-NDA, das die Inhaber der Schuldverschreibungen unterzeichnen können, wenn sie weitere Informationen von Chaarat Gold anfordern möchten (um sicherzustellen, dass alle Inhaber der Schuldverschreibungen die gleichen Vertraulichkeitsbedingungen unterzeichnen).

Die Gruppe wird von der Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP beraten. Alle Inhaber, die Fragen an die Gruppe haben, sollten sich an Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP unter [email protected] wenden.