Grupo de titulares de bonos de Chaarat Gold responde a la propuesta de canje

LONDRES, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Un grupo de tenedores (el "Grupo") de los Bonos de Préstamo Convertibles Garantizados Senior con vencimiento en 2028 (los "Bonos") emitidos por Chaarat Gold Holdings Limited ("Chaarat Gold") responde a la notificación de Chaarat Gold de su intención de amortizar los Bonos en su totalidad el 13 de febrero de 2026 con el producto de la venta de su participación en Zaav Holdings Ltd a SilverCorp Metals, Inc. (la "Venta").

El Grupo apoya, en principio, cualquier transacción legítima que resulte en el reembolso puntual de los Bonos (y la obtención de valor para los accionistas de Chaarat Gold una vez reembolsados).

Sin embargo, para que los tenedores de los Bonos evalúen adecuadamente la propuesta de reembolso de Chaarat Gold, el Grupo considera esencial que cierta información básica sobre los Bonos se ponga a disposición de todos los tenedores.

Para ello, un miembro del Grupo ha escrito a Chaarat Gold solicitando esta información y planteando diversas preguntas (incluidas las relacionadas con el uso de los fondos de la Venta y el nivel de las comisiones de transacción en relación con la Venta). Hasta la fecha, Chaarat Gold se ha negado a proporcionar información hasta que las partes firmen un acuerdo de confidencialidad (NDA) que impone compromisos de confidencialidad por un período de hasta 5 años (a pesar de que Chaarat Gold tiene la intención de canjear los Bonos en menos de dos semanas).

Por lo tanto, el Grupo insta públicamente a Chaarat Gold a que ponga a disposición urgentemente:

La siguiente información básica en relación con los Bonos a todos los tenedores de los Bonos sin necesidad de firmar ningún NDA:

una copia del instrumento de Bonos vigente; y un cálculo que muestre los intereses devengados sobre los Bonos en la fecha de reembolso propuesta.





Un acuerdo de confidencialidad pro forma que los titulares de los Bonos pueden firmar si desean solicitar más información a Chaarat Gold (para garantizar que todos los titulares de los Bonos se comprometan a los mismos términos de confidencialidad).