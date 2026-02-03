UN GROUPE DE PORTEURS DE BILLETS CHAARAT GOLD REAGIT A LA PROPOSITION DE RACHAT

LONDRES, 3 février 2026 /PRNewswire/ -- Un groupe de détenteurs (le "Group") des Senior Secured Convertible Loan Notes due 2028 (les "Notes") émises par Chaarat Gold Holdings Limited ("Chaarat Gold") réagit à l'avis de Chaarat Gold selon lequel elle a l'intention de rembourser les Notes en totalité le 13 février 2026 à partir du produit de la vente de sa participation dans Zaav Holdings Ltd à SilverCorp Metals, Inc (la " Vente ").

Le groupe est favorable en principe à toute transaction légitime qui aboutit au remboursement rapide des billets (et à la réalisation d'une valeur pour les actionnaires de Chaarat Gold une fois que les billets ont été remboursés).

Cependant, pour que les détenteurs de billets puissent évaluer correctement la proposition de remboursement de Chaarat Gold, le groupe considère qu'il est essentiel que certaines informations de base relatives aux billets soient mises à la disposition de tous les détenteurs de billets.

À cette fin, un membre du groupe a écrit à Chaarat Gold pour lui demander ces informations et soulever un certain nombre de questions (notamment en ce qui concerne l'utilisation du produit de la vente et le niveau des frais de transaction liés à la vente). À ce jour, Chaarat Gold a refusé de fournir toute information jusqu'à ce que les parties signent un accord de non-divulgation (NDA) qui impose des engagements de confidentialité pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans (même si Chaarat Gold a l'intention de racheter les billets dans moins de deux semaines).

Le groupe demande donc publiquement à Chaarat Gold de mettre d'urgence à disposition :

- Les informations de base suivantes relatives aux billets sont communiquées à tous les détenteurs de billets sans qu'il soit nécessaire de signer un accord de confidentialité :

une copie de l'instrument de notes actuellement en vigueur ; et

un calcul indiquant les intérêts courus sur les billets à la date de remboursement proposée.

- Un accord de confidentialité pro forma que les détenteurs de billets peuvent signer s'ils souhaitent demander des informations supplémentaires à Chaarat Gold (pour s'assurer que tous les détenteurs de billets signent les mêmes conditions de confidentialité).

Le groupe est conseillé par le cabinet d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Tout détenteur souhaitant poser des questions au groupe doit contacter Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP à l'adresse suivante : [email protected].