GS Technology präsentiert auf der Intersolar Europe fortschrittliche Solarspeicherlösungen und Lösungen zur Flüssigkeitskühlung

MÜNCHEN, 20. Juni 2024 /PRNewswire/ -- GS Energy (Ningbo) Power Technology Co., Ltd (GS Technology), ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Energielösungen, stellt seine Marken GS ENERGY und GSCOOL auf der Intersolar Europe in München, Deutschland, vom 19. bis 21. Juni 2024 vor. Standnummer: B4.375.

GS Technology Showcases Advanced Solar Storage Solutions & Liquid-cooling Solutions at Intersolar Europe

GS ENERGY stellt eine Reihe von Produkten vor, darunter ein integriertes Photovoltaik-Speicher-Ladesystem für den Hausgebrauch. Dieses fortschrittliche System wurde mit mehreren Innovationen entwickelt, die einen ganzheitlichen Schutzansatz vom Batteriekern bis zum gesamten System bieten und so eine verbesserte Sicherheit während der gesamten Lebensdauer des Systems gewährleisten - von der Netzintegration bis zur routinemäßigen Wartung. Diese umfassende Absicherung gewährleistet nicht nur die Sicherheit der Kunden, sondern garantiert auch nachhaltige und hohe finanzielle Erträge. Die wichtigsten Produktmerkmale sind:

Stapelbares Design für einfache Installation

Einsatz als Notstromquelle

Verfügbarkeit in einphasigen oder dreiphasigen Konfigurationen

GS Energy hat in sein Energiespeicherangebot ein natürliches Luftkühlsystem integriert, um die Wärmeabgabe zu minimieren, sowie ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS), das die Positionen der Batterien automatisch erkennt und so die Systemerweiterung vereinfacht. Das System ermöglicht das Hochladen von Betriebsdaten direkt über einen QR-Code auf eine spezielle mobile App. Es erleichtert die Verwendung verschiedener Wechselrichtermarken, vereinfacht die Einrichtungsprozesse und gewährleistet ein konsistentes Batterietemperaturmanagement, um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Ausgestattet mit einem intelligenten Management auf Clusterebene, maximiert es die Lade- und Entladeeffizienz und ist mit den gängigen Wechselrichtern kompatibel, was Flexibilität bei der Wahl des Wechselrichters bietet. Diese Produkte entsprechen den strengen europäischen Normen und Zertifizierungen für Energiespeicher und gewährleisten umfassende Sicherheit, hohe Effizienz, Flexibilität und gleichbleibende Systemleistung, die den spezifischen Anforderungen der lokalen Märkte gerecht werden.

Auf der gleichen Veranstaltung präsentiert GSCOOL, eine weitere Marke von GS Technology, ein schlankes 3-kW-Energiespeicher-Flüssigkeitskühlungs-Temperaturregelungssystem. Einige Produkt-Highlights:

Ein integriertes, ultradünnes Design für den horizontalen Einbau, das die Einstellung vereinfacht und die Kosten senkt;

Ein Kompressor und eine Wasserpumpe mit hocheffizienter variabler Frequenz, intelligenter Lüfterdrehzahlregelung und Energiesparfunktionen;

Eine standardmäßige RS485-Kommunikationsschnittstelle mit Modbus RTU-Protokoll für die zentrale Steuerung;

Eine Speicherfunktion zum Ausschalten, die mehrere Alarme, Aufzeichnungen und Schutzfunktionen bietet;

Kompatibilität mit dem Kältemittel R513A, was die Sicherheit und die Umweltfreundlichkeit von erhöht;

Ein hoher Schutzgrad von bis zu IPX5.

Herr Ni, GSCOOLs Brand Manager, bemerkte: „In diesem Stadium werden Wärmemanagement und Brandschutz für Energiespeicher oft von verschiedenen Herstellern gehandhabt, was das Erreichen optimaler Lösungen vom Design bis zur Installation erschwert. Die Industrie braucht dringend professionelle Hersteller, die integrierte Lösungen sowohl für das Wärmemanagement als auch für den Brandschutz anbieten können. Das ist genau der Punkt, an dem sich GSCOOL auszeichnet."

GSCOOL verfügt über umfangreiches technisches Fachwissen, das von einem Forschungs- und Entwicklungsteam mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich des Wärmemanagements und der Beteiligung an über 200 Projekten unterstützt wird. Das Unternehmen verfügt über automatisierte Produktionslinien, die jährlich über 50.000 Flüssigkühlgeräte herstellen. Strenge Prozesskontrollen gewährleisten eine hohe Produktqualität und -konsistenz und ermöglichen eine schnelle Skalierung, um die Marktanforderungen zu erfüllen. Darüber hinaus unterhält GSCOOL einen umfassenden Versuchsaufbau und ein zuverlässiges Prüfsystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Teams für den technischen Kundendienst vor dem Verkauf und den Kundendienst nach dem Verkauf sowie ein internationales Netzwerk, das einen schnellen und hochwertigen Service für die Kunden gewährleistet.

Gegenwärtig unterhält GS Technology Lager und Tochtergesellschaften außerhalb des Heimatmarktes in den Niederlanden, Australien und Südafrika. Mit Blick auf die Zukunft ist GS Technology weiterhin bestrebt, die Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, kontinuierlich sichere und zuverlässige Produkte und Dienstleistungen zu liefern und seine globale Marktpräsenz zu stärken.

Nach der SNEC PV Power Expo & Intersolar Europe 2024 treffen wir uns auf der Solar Storage Live in Großbritannien.

Über GS Technologie

GS Technology ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, der sich der Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Produkte verschrieben hat, die den Anforderungen des heutigen dynamischen Energiemarktes gerecht werden. Mit einer starken Präsenz auf nationalen und internationalen Märkten treibt GS Technology weiterhin technologische Fortschritte und nachhaltige Praktiken in der gesamten Branche voran.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gs-ess.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443651/11.jpg