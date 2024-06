GS Technology présente des solutions avancées de stockage solaire et de refroidissement liquide à Intersolar Europe

MUNICH, 20 juin 2024 /PRNewswire/ -- GS Energy (Ningbo) Power Technology Co., Ltd (GS Technology), un leader mondial des solutions énergétiques intelligentes, présente ses marques, GS ENERGY et GSCOOL, à Intersolar Europe à Munich, en Allemagne, du 19 au 21 juin 2024. Numéro de stand : B4.375.

GS Technology Showcases Advanced Solar Storage Solutions & Liquid-cooling Solutions at Intersolar Europe

GS ENERGY présente une série de produits, dont un système intégré photovoltaïque-stockage-charge pour usage résidentiel. Ce système avancé est conçu avec de multiples innovations qui offrent une approche de protection holistique depuis le cœur de la batterie jusqu'à l'ensemble du système, garantissant une sécurité accrue tout au long de sa durée de vie opérationnelle, depuis l'intégration au réseau jusqu'à la maintenance de routine. Cette protection complète assure non seulement la sécurité des clients, mais garantit également des rendements financiers élevés et durables. Les principales caractéristiques du produit sont les suivantes :

Conception empilable pour une installation simple

Application comme source d'énergie de secours

Disponible en configuration monophasée ou triphasée

Dans ses offres de stockage d'énergie, GS Energy a intégré un système de refroidissement naturel de l'air pour minimiser la dissipation de la chaleur, ainsi qu'un système intelligent de gestion des batteries (BMS) qui détecte automatiquement la position des batteries, rationalisant ainsi l'expansion du système. Le système permet de télécharger des données opérationnelles directement via un code QR sur une application mobile dédiée. Il facilite l'utilisation de différentes marques d'onduleurs, simplifie les processus de configuration et assure une gestion cohérente de la température des batteries afin d'en prolonger la durée de vie. Équipé d'une gestion intelligente au niveau du cluster, il maximise l'efficacité de la charge et de la décharge et est compatible avec les onduleurs courants, offrant ainsi une grande flexibilité dans le choix de l'onduleur. Ces produits sont conformes aux normes et certifications européennes rigoureuses en matière de stockage de l'énergie, garantissant une sécurité totale, un rendement élevé, une grande flexibilité et une performance constante du système, répondant ainsi aux besoins spécifiques des marchés locaux.

Lors du même événement, GSCOOL, une autre marque de GS Technology, présente un système de contrôle de la température des liquides de refroidissement à stockage d'énergie de 3 kW. Quelques points forts du produit :

Une conception intégrée ultra-mince pour une installation horizontale, simplifiant le réglage et réduisant les coûts ;

Un compresseur et une pompe à eau à fréquence variable à haut rendement, une commande intelligente de la vitesse du ventilateur et des caractéristiques d'économie d'énergie;

Une interface de communication RS485 standard utilisant le protocole Modbus RTU pour un contrôle centralisé;

Une fonction de mémoire hors tension qui fournit de multiples alarmes, enregistrements et fonctions de protection;

Compatibilité avec le réfrigérant R513A, améliorant la sécurité et le respect de l'environnement;

Un niveau de protection élevé allant jusqu'à IPX5.

M. Ni, directeur de la marque GSCOOL, a déclaré : "À ce stade, la gestion thermique et la protection contre l'incendie pour le stockage de l'énergie sont souvent prises en charge par des fabricants distincts, ce qui complique l'obtention de solutions optimales, de la conception à l'installation. L'industrie a un besoin urgent de fabricants professionnels capables d'offrir des solutions intégrées pour la gestion thermique et la protection contre l'incendie. C'est exactement là que GSCOOL excelle".

GSCOOL dispose d'une grande expertise technique, soutenue par une équipe de recherche et de développement ayant plus de dix ans d'expérience dans le secteur de la gestion thermique et ayant participé à plus de 200 projets. Ses capacités de production comprennent des lignes automatisées qui produisent chaque année plus de 50 000 unités de refroidissement liquide. Des contrôles stricts des processus garantissent la qualité et l'homogénéité des produits, ce qui permet une mise à l'échelle rapide pour répondre aux demandes du marché. En outre, GSCOOL dispose d'un dispositif expérimental complet et d'un système d'essai fiable. Elle dispose également d'équipes professionnelles d'assistance technique avant la vente et de service après-vente, ainsi que d'un réseau international, ce qui permet d'assurer un service rapide et de haute qualité aux clients.

Actuellement, GS Technology exploite des entrepôts et des filiales en dehors de son marché national, aux Pays-Bas, en Australie et en Afrique du Sud. Pour l'avenir, GS Technology s'engage à rester centrée sur le client, à fournir en permanence des produits et des services sûrs et fiables, et à renforcer sa présence sur le marché mondial.

Après SNEC PV Power Expo et Intersolar Europe 2024, rencontrons-nous à Solar Storage Live au Royaume-Uni.

À propos de GS Technology

GS Technology est un leader mondial des solutions de stockage d'énergie, qui s'engage à fournir des produits innovants et durables répondant aux besoins du marché dynamique de l'énergie d'aujourd'hui. Forte de sa présence sur les marchés nationaux et internationaux, GS Technology continue de promouvoir les avancées technologiques et les pratiques durables dans l'ensemble de l'industrie.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.gs-ess.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443651/11.jpg