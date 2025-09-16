GSCF rozwija platformę połączonego kapitału w celu tworzenia, zarządzania i analizowania programów kapitału obrotowego

Wdrożenie platformy zwiększa możliwości integracji sieci klientów korporacyjnych i partnerów finansujących

NOWY JORK, 16 września 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka GSCF, światowy lider w dziedzinie rozwiązań z zakresu kapitału obrotowego, poinformowała dzisiaj o dynamicznym rozwoju funkcji rynkowych i znaczących udoskonaleniach nowej platformy zaledwie w rok po wprowadzeniu na rynek projektu połączonego kapitału. Platforma połączonego kapitału, stworzona w celu ujednolicenia finansowania bankowego i kapitału alternatywnego za pośrednictwem tego samego serwisu, przekształciła się w rozbudowany ekosystem umożliwiający szersze pokrycie ryzyka, szybszy dostęp do płynności oraz usprawnioną obsługę dla międzynarodowych przedsiębiorstw, spółek w fazie wzrostu oraz instytucji finansowych.

Od momentu uruchomienia inicjatywy w 2024 roku firma GSCF wdrożyła 30 nowych programów kapitału obrotowego, współpracując z czołowymi przedsiębiorstwami i nowymi spółkami, jednocześnie pogłębiając kooperację z partnerami bankowymi i zarządzającymi aktywami, co pozwoliło na wsparcie transakcji o wartości ponad 52 miliardów dolarów. Zintegrowany model zarządzania usługami pomaga klientom zoptymalizować kapitał obrotowy poprzez dostęp do korzystnego finansowania bankowego od wyselekcjonowanej grupy partnerów bankowych oraz elastycznych alternatywnych rozwiązań kapitałowych wspieranych przez partnerów zarządzających aktywami spółki.

„W 2025 roku przeszliśmy od etapu wprowadzenia na rynek do fazy ekspansji - powiedział Doug Morgan, dyrektor generalny GSCF. - Poprzez połączenie naszej innowacyjnej infrastruktury usługowej z modelem finansowania opartym na koncepcji połączonego kapitału, wspieramy naszych klientów w zwiększaniu zasięgu finansowania, uzyskiwaniu płynności w nowych obszarach, stymulowaniu wzrostu sprzedaży oraz zarządzaniu programami globalnymi z większą precyzją. Tego właśnie oczekują dziś specjaliści ds. finansów - wyboru kapitału, kontroli obsługi i przejrzystości danych".

Rozbudowa platformy: usprawnienie łączności i kontroli

Firma GSCF nieustannie dokonuje strategicznych inwestycji w technologie, wprowadzając nowe funkcje, które ujednolicają dane, procesy decyzyjne i przepływy pracy w ramach ogólnoświatowych programów pozyskiwania kapitału obrotowego:

Centrum kontroli połączonego kapitału: Scentralizowany ośrodek, który konsoliduje dane programowe dotyczące nabywców, dostawców, podmiotów finansujących i regionów oraz oferuje wgląd w czasie rzeczywistym w wykorzystanie, ryzyko, wskaźniki KPI i czynniki wpływające na przepływy pieniężne. Narzędzie to umożliwia tworzenie dostosowanych do potrzeb pulpitów nawigacyjnych, które pozwalają zespołom finansowym koordynować działania w ramach złożonych programów obejmujących różnorodne podmioty w sposób przejrzysty i precyzyjny.

Integracja danych i gotowość do wdrożenia sztucznej inteligencji: Rozszerzona łączność API między licznymi systemami ERP i finansowymi w celu wyeliminowania silosów danych oraz automatyzacji procesu wdrażania, uzgadniania i raportowania. Platforma bazująca na rozwiązaniu chmurowym pozwala na gromadzenie danych w celu podejmowania bardziej przemyślanych decyzji i zapewnia analizy oparte na sztucznej inteligencji przy zachowaniu odpowiedniej skali.

Usługi serwisowe na szeroką skalę: Elastyczny, oparty na technologii model operacyjny wspierany przez profesjonalne usługi zarządzane oferowane przez spółkę GSCF - od usług wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem po samoobsługę - znacznie skraca czas oczekiwania na pierwsze finansowanie i zmniejsza koszty operacyjne dla klientów korporacyjnych.

„Klienci oczekują elastyczności finansowania bez komplikacji operacyjnych - powiedziała Shannon Dolan, dyrektor ds. produktów w spółce GSCF. - Nasza platforma połączonego kapitału nowej generacji scala dane i decyzje dotyczące różnorodnych programów i partnerów, umożliwiając zespołom działanie w oparciu o jedno źródło informacji, przyspieszenie dostępu do kapitału i nieprzerwaną optymalizację wyników finansowych".

Co przemawia za wprowadzeniem systemu połączonego kapitału właśnie teraz?

We współczesnym niestabilnym środowisku operacyjnym ewoluujące sieci łańcuchów dostaw i struktury korporacyjne obejmujące szereg podmiotów, wymuszają konieczność rozszerzenia zakresu pokrycia ryzyka i przyspieszenia realizacji działań. Platforma połączonego kapitału firmy GSCF wspiera klientów poprzez:

Zwiększony zasięg: Możliwość obsługi większej liczby nabywców, dostawców i obszarów geograficznych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z realizacją projektu.

Zwiększona elastyczność: Struktury wielopodmiotowe, które rozszerzają zakres ubezpieczenia na nabywców nieposiadających ratingu inwestycyjnego, obszary geograficzne niebędące głównym obszarem działalności oraz złożone wymagania programowe.

Łatwiejszy dostęp do płynności: Realizacja w czasie zbliżonym do rzeczywistego dzięki odpowiedniemu projektowi programu i integracji danych.

Mniejsze obciążenie operacyjne: Możliwość konfiguracji przepływów pracy, która zmniejsza złożoność procesu i ogranicza konieczność tworzenia niestandardowych rozwiązań.

Analiza danych umożliwiająca podjęcie działań: Szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym, które zmieniają kapitał obrotowy z taktycznego narzędzia w strategiczny realny motor wzrostu.

GSCF

GSCF jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu kapitału obrotowego. Spółka umożliwia przedsiębiorstwom i współpracującym z nimi instytucjom finansowym przyspieszenie wzrostu, zyskanie płynności i zarządzanie ryzykiem i złożonością wszystkich elementów cyklu kapitału obrotowego. W ramach innowacyjnego rozwiązania „kapitał obrotowy jako usługa" tworzymy, zarządzamy i analizujemy programy kapitału obrotowego, łącząc możliwości elastycznej, kompleksowej platformy technologicznej, usługi naszych ekspertów oraz ekosystem połączonego kapitału, który zapewnia dostęp zarówno do alternatywnych źródeł finansowania, jak i kapitału bankowego. Zespół ekspertów w dziedzinie kapitału obrotowego spółki GSCF działa w przeszło 75 krajach, aby sprostać wyzwaniom związanym z wydajnością kapitału. Więcej informacji na stronie: www.gscf.com .

