GSMA ALERTA QUANTO A POSSÍVEL ESTAGNAÇÃO NO CRESCIMENTO DA CADEIA DE VALOR DA INTERNET A MENOS QUE OS DESEQUILÍBRIOS DO MERCADO SEJAM ABORDADOS

Crescimento de dois dígitos da cadeia de valor da Internet em risco se investimentos em infraestrutura não concretizarem retornos significativos

LONDRES, 15 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Um novo relatório da GSMA adverte que desequilíbrios de mercado entre operadoras de rede e provedores de serviços on-line podem colocar em risco as perspectivas de crescimento global em vários setores da economia baseada na internet. O relatório ressalta que os formuladores de políticas devem considerar a interdependência dos serviços on-line e outros setores de crescimento no investimento em infraestrutura subjacente.

O relatório Cadeia de Valor da Internet de 2022 da GSMA revela que fatores como regulamentação e restrições assimétricas, impostos específicos do setor e custos de espectro estão pressionando os modelos de negócios dos provedores de infraestrutura e permitindo que a Big Tech prospere.

Pressão das operadoras de telecomunicações

O estudo constata que as receitas em toda a cadeia de valor da internet quase dobraram em cinco anos, de USD 3,3 trilhões em 2015 para USD 6,7 trilhões em 2020. Grande parte desse crescimento vem de serviços on-line; eles observaram um aumento de 19% na receita anual em 2020.

Em breve, os serviços on-line pagos ultrapassarão USD 1 trilhão em receitas, impulsionando uma enorme demanda de capacidade nas redes globais.

trilhão em receitas, impulsionando uma enorme demanda de capacidade nas redes globais. Com uma taxa de crescimento anual de 7,5%, o número de usuários conectados à internet em todo o mundo não mostra sinais de desaceleração.

O tráfego por usuário cresceu 27% por ano, com quase 80% oriundo de tráfego de vídeo.

No entanto, o retorno do investimento em infraestrutura para operadoras de rede foi muito menor, entre 6% e 11%. O relatório destacou os retornos médios de capital abaixo de 10% como uma preocupação devido à pressão sobre as operadoras de telecomunicações para continuar investindo CAPEX a taxas de até 20% da receita.

O presidente da GSMA, José María Álvarez-Pallete, disse: "A internet conecta 4,6 bilhões de pessoas e impulsiona a economia global. Está transformando modelos de negócios, abrindo novas oportunidades e elevando comunidades em todo o mundo. Mas, à medida que alguns setores da cadeia de valor da Internet prosperam, as demandas de investimento na infraestrutura da qual esses setores dependem para crescer estão pressionando as operadoras de rede. Valorizamos o reconhecimento cada vez maior desta questão pelos formuladores de políticas e à medida que a economia baseada na Internet expande em todos os setores na próxima década."

O relatório observa que a tributação contraproducente sobre infraestrutura, os complexos requisitos regulatórios e outros fatores de erosão de valor podem reduzir os incentivos ao investimento em infraestrutura. Ele incentiva os formuladores de políticas a considerar todo o cenário de tributação e regulamentação, garantindo que as empresas que investem em infraestrutura sejam incentivadas a construir e atualizar as redes que fundamentam os serviços on-line.

Sobre a GSMA

A GSMA é uma organização global que unifica o ecossistema móvel para descobrir, desenvolver e fornecer inovação fundamental para ambientes de negócios positivos e mudanças sociais. Nossa visão é liberar todo o poder da conectividade para que as pessoas, o setor e a sociedade prosperem. Ao representar operadoras e organizações móveis em todo o ecossistema móvel e setores adjacentes, a GSMA oferece aos seus membros três grandes pilares: Conectividade para o Bem, Serviços e Soluções do Setor e Alcance. Essa atividade inclui o avanço da política, o enfrentamento dos maiores desafios sociais de hoje, a sustentação da tecnologia e da interoperabilidade que fazem o sistema móvel funcionar e fornecer a maior plataforma do mundo para reunir o ecossistema móvel nas séries de eventos MWC e M360.

