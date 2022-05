LA GSMA PRÉVIENT QUE LA CROISSANCE DE LA CHAÎNE DE VALEUR INTERNET STAGNERA À MOINS QUE LES DÉSÉQUILIBRES DU MARCHÉ NE SOIENT CORRIGÉS

La croissance à deux chiffres de la chaîne de valeur Internet est menacée si les investisseurs en infrastructure ne peuvent pas réaliser de rendements significatifs

LONDRES, 15 mai 2022 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport de la GSMA avertit que les déséquilibres du marché entre les opérateurs de réseau et les fournisseurs de services en ligne pourraient mettre en péril les perspectives de croissance mondiale dans de multiples secteurs de l'économie basée sur Internet. Les décideurs politiques, insiste le rapport, doivent tenir compte de l'interdépendance des services en ligne et d'autres secteurs de croissance vis-à-vis des investissements sous-jacents dans les infrastructures.

Le rapport GSMA 2022 sur la chaîne de valeur Internet révèle des facteurs tels que la réglementation et les restrictions asymétriques, les taxes sectorielles et les coûts du spectre qui compriment les modèles commerciaux des fournisseurs d'infrastructure tout en permettant aux Big Tech de prospérer.

Compression des télécommunications

L'étude révèle que les revenus de la chaîne de valeur Internet ont presque doublé en cinq ans, passant de 3 170 milliards d'euros (3 300 milliards de dollars) en 2015 à 6 435 milliards d'euros (6 700 milliards de dollars) en 2020. Une grande partie de cette croissance provient des services en ligne ; ils ont vu leurs revenus augmenter de 19 % par an en 2020.

Les services en ligne payants dépasseront bientôt 960 milliards d'euros (1 000 milliards de dollars) de revenus, ce qui entraînera une énorme demande de capacité sur les réseaux mondiaux.

Avec un taux de croissance annuel de 7,5 %, le nombre d'utilisateurs connectés à Internet dans le monde ne montre aucun signe de ralentissement.

Le trafic par utilisateur a augmenté de 27 % par an, dont près de 80 % généré par le trafic vidéo.

Pourtant, le retour sur investissement dans les infrastructures pour les opérateurs de réseau était bien inférieur, entre 6 % et 11 %. Le rapport a mis en évidence les rendements moyens inférieurs à 10 % sur le capital comme une préoccupation en raison de la pression exercée sur les opérateurs de télécommunications pour qu'ils continuent à investir en dépenses en capital à des taux pouvant atteindre 20 % des revenus.

Le président de la GSMA, José María Álvarez-Pallete, a déclaré : « Internet connecte 4,6 milliards de personnes et est le moteur de l'économie mondiale. Il transforme les modèles commerciaux, ouvre de nouvelles opportunités et élève les communautés à travers le monde. Mais alors que certains secteurs de la chaîne de valeur Internet prospèrent, les exigences d'investissement dans l'infrastructure dont dépendent ces secteurs pour leur croissance pèsent sur les opérateurs de réseau. Nous nous félicitons de la reconnaissance croissante de ce problème par les décideurs politiques et de l'expansion de l'économie basée sur Internet dans tous les secteurs au cours de la prochaine décennie. »

Le rapport note qu'une fiscalité contre-productive sur les infrastructures, des exigences réglementaires lourdes et d'autres facteurs d'érosion de la valeur peuvent réduire les incitations à investir dans les infrastructures. Il encourage les décideurs politiques à prendre en compte l'ensemble du paysage de la fiscalité et de la réglementation, en veillant à ce que les entreprises qui investissent dans les infrastructures soient incitées à construire et à mettre à niveau les réseaux qui sous-tendent les services en ligne.

Téléchargez le rapport 2022 sur la chaîne de valeur Internet.

À propos de GSMA

La GSMA est une organisation mondiale unifiant l'écosystème mobile pour découvrir, développer et fournir des innovations fondamentales pour des environnements commerciaux positifs et le changement sociétal. Notre vision est de libérer toute la puissance de la connectivité afin que les personnes, l'industrie et la société prospèrent. Représentant les opérateurs mobiles et les organisations de l'écosystème mobile et des industries adjacentes, la GSMA propose à ses membres trois grands piliers : la connectivité pour le bien, les services et solutions pour l'industrie, et la sensibilisation. Cette activité comprend l'avancement des politiques, la résolution des plus grands défis sociétaux d'aujourd'hui, le soutien de la technologie et de l'interopérabilité qui font fonctionner le mobile, et la fourniture de la plus grande plate-forme au monde pour réunir l'écosystème mobile lors des séries d'événements MWC et M360.

Nous vous invitons à en savoir plus sur gsma.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1385555/GSMA_Logo.jpg

SOURCE GSMA