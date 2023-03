Guangzhou Metro Group, a filial de Guangzhou da China Mobile e ZTE ganham o prêmio de "Melhor Inovação Móvel para Economia Conectada" no GLOMO Awards 2023

BARCELONA, Espanha, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora global líder de soluções de tecnologia da informação e comunicação, em parceria com o Guangzhou Metro Group e a filial de Guangzhou da China Mobile, recebeu o prêmio de "Melhor Inovação Móvel para Economia Conectada" pelo projeto conjunto "Metrô Inteligente com 5G habilitado em Guangzhou" na premiação Global Mobile (GLOMO) Awards durante o Mobile World Congress (MWC) 2023 em Barcelona, Espanha. O prêmio é um reconhecimento dos esforços impressionantes que os vencedores têm dedicado a aumentar a produtividade e muito mais para impulsionar a transformação do setor e da sociedade do 5G.

O metrô é de extrema importância para o sistema de transporte de uma cidade, especialmente para Guangzhou, uma cidade de 20 milhões de habitantes. Desde 2020, com o advento do 5G, o Guangzhou Metro Group, a filial local da China Mobile e a ZTE lançaram o projeto conjunto "Metrô Inteligente com 5G habilitado" e transformaram o sistema de metrô tradicional no sistema inteligente compatível com 5G.

Com base nos requisitos reais do cenário de serviço, a garantia de recurso de divisão de rede 5G, o aprimoramento da taxa de uplink de 750 Mb/s, a garantia de desempenho móvel de alta velocidade de 160 km/h e outras novas otimizações de desempenho de rede privada 5G são usados. Uma arquitetura de sistema de colaboração de borda de nuvem multicamadas é utilizada para implementar uma interação profunda e o compartilhamento de dados online entre pessoas, veículos, ambientes operacionais, dispositivos e despacho, implementando vários aplicativos baseados em cenários, como estações inteligentes 5G, comunicação trem-terra 5G e túneis digitais 5G.

Com essas implantações e inovações nos últimos dois anos, o Metrô de Guangzhou testemunhou operações e manutenção automatizadas aprimoradas, despacho e gerenciamento mais eficientes, e maior satisfação dos passageiros. Vinte milhões de habitantes de Guangzhou também se beneficiaram com esse projeto, desfrutando de experiências de viagem mais confortáveis, muito mais seguras e mais coloridas, com taxa média de dados de 600 Mbps em vagões de metrô, maior segurança e inspeção de bagagem mais rápida, duração média de roleta reduzida durante horas de pico, orientação mais detalhada etc.

"Ganhar este prêmio com nossos parceiros é uma honra. Os metrôs inteligentes 5G aprimoram a inteligência e a flexibilidade das estações, a segurança dos trens e a eficiência da operação do metrô", disseo sr. Cai Chengjun, vice-gerente gera do Guang zhou Metro Group. "Futuramente, nós verificaremos mais serviços de metrô inteligente 5G+, formando a arquitetura do sistema de metrô inteligente 5G+ e os padrões da indústria, e promovendo o rápido crescimento do 5G+ na indústria metropolitana."

O sr. Luo Weimin, ge rente geral da filial de Guangzhou da China Mobile, comentou: "Receber este prêmio e atribuí-lo aos nossos parceiros, que nos deram um apoio valioso, é uma honra. Nós estamos comprometidos em construir redes 5G líderes em termos de qualidade, tecnologia, serviço e operação. Nós continuaremos nossos esforços na construção de um novo ecossistema do setor 5G em conjunto com os parceiros usando as principais redes 5G".

"Este prêmio é um grande endosso de nossos esforços na contínua inovação da digitalização do local de trabalho", disse o dr.Bai Gang, vice-presidente da ZTE. "Nós trabalharemos com parceiros para promover a 5G ainda mais profundamente no domínio de produção e agregar maior valor e benefício a mais pessoas."

A premiação anual GLOMO (Global Mobile) Awards é julgada pelos especialistas mais destacados do setor, em comemoração aos indivíduos e empresas que impulsionam a inovação e apresentam excelência no setor móvel em rápido crescimento.

Sobre a ZTE:

a ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa oferece tecnologias inovadoras e soluções integradas, e seu portfólio abrange todas as séries de wireless, wireline, dispositivos e serviços profissionais de telecomunicações. Atendendo a mais de um quarto da população global, a ZTE se dedica à criação de um ecossistema digital e inteligente, e a permitir conectividade e confiança em todos os lugares. A ZTE está listada tanto na Bolsa de Valores de Hong Kong quanto na de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

