Guangzhou Metro Group, China Mobile Guangzhou Branch en ZTE winnen "Best Mobile Innovation for Connected Economy" tijdens de GLOMO Awards 2023

BARCELONA, Spanje, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van oplossingen voor informatie- en communicatietechnologie, is in samenwerking met Guangzhou Metro Group en China Mobile Guangzhou Branch beloond met de "Best Mobile Innovation for Connected Economy" voor het gezamenlijke project "5G-empowered Smart Metro in Guangzhou" tijdens de Global Mobile (GLOMO) Awards op het Mobile World Congress (MWC) 2023 in Barcelona, Spanje. Deze bekroning is een erkenning van de indrukwekkende inspanningen van de winnaars om de productiviteit te verhogen en nog veel meer om de transformatie van de 5G-sector en de samenleving te stimuleren.

De metro is uiterst belangrijk voor het vervoerssysteem van een stad, vooral voor Guangzhou, een stad met 20 miljoen inwoners. Sinds de komst van 5G in 2020 hebben Guangzhou Metro Group, China Mobile Guangzhou Branch en ZTE gezamenlijk het 5G-empowered Smart Metro project gelanceerd en het traditionele metrosysteem omgevormd tot een 5G-enabled smart metrosysteem.

Op basis van de werkelijke vereisten van het dienstenscenario worden 5G network slicing resource guarantee, 750Mb/s uplink rate enhancement, 160 km/h high-speed mobile performance guarantee, en andere nieuwe 5G private network performance optimization gebruikt. Een multi-layer cloud-edge samenwerkingssysteemarchitectuur wordt ingezet om diepgaande interactie en het delen van online data tussen mensen, voertuigen, bedrijfsomgevingen, apparaten en dispatching te implementeren, waarbij meerdere scenariogebaseerde toepassingen zoals 5G smart stations, 5G train-to-ground communicatie en 5G digital tunnels worden geïmplementeerd.

Dankzij deze implementaties en innovaties was Guangzhou Metro de afgelopen twee jaar getuige van betere geautomatiseerde operaties en maintenance, efficiëntere dispatching en management en grotere tevredenheid van de reizigers. Ook 20 miljoen inwoners van Guangzhou vonden veel baat bij dit project: zij hebben een comfortabelere, veel veiligere en kleurrijkere reiservaring, met onder meer een gemiddelde datasnelheid van 600 Mbps in de metrostellen, een betere beveiliging en snellere bagagecontrole, een kortere gemiddelde duur van de draaihekken tijdens piekuren, een gedetailleerdere begeleiding, enz.

"We vinden het een hele eer dat we deze prijs samen met onze partners hebben gewonnen. 5G slimme metro's verbeteren de intelligentie en flexibiliteit van de stations, de veiligheid van de treinen en de efficiëntie van de metrobediening," aldus dhr. Cai Changjun, Deputy General Manager van Guangzhou Metro Group. "In de toekomst zullen we meer 5G+ smart metrodiensten verifiëren, de 5G+ slimme metrosysteemarchitectuur en industriestandaarden vormen en de snelle groei van 5G+ in de metrosector bevorderen."

Dhr. Luo Weimin, Algemeen directeur van China Mobile Guangzhou Branch: "We zijn vereerd met deze prijs en danken hem aan onze partners, die ons kostbare steun hebben verleend. Wij zetten ons in om 5G-netwerken te bouwen die toonaangevend zijn op het gebied van kwaliteit, technologie, service en exploitatie. Wij zullen onze inspanningen voortzetten om samen met partners een nieuw ecosysteem voor de 5G-industrie uit te bouwen door gebruik te maken van toonaangevende 5G-netwerken."

"Deze prijs is een geweldige bevestiging van onze inspanningen om te blijven innoveren in het digitaliseren van de werkplek," aldus Dr. Bai Gang, Vice President van ZTE. "We zullen blijven samenwerken met partners om 5G nog verregaander te promoten op productiegebied en meer waarde en voordeel te bieden aan meer mensen."

De jaarlijkse GLOMO (Global Mobile) Awards worden uitgereikt door de meest vooraanstaande deskundigen uit de sector en staan in het teken van individuen en bedrijven die innovatie stimuleren en uitmuntendheid tonen in de snel groeiende mobiele industrie.

SOURCE ZTE Corporation