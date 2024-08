Guide Outdoor, ekspert w dziedzinie zewnętrznych urządzeń optycznych ery cyfrowej

NUREMBERG, Niemcy, 16 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Wuhan Guide Sensmart Tech Co., Ltd niedawno uruchomiła Guide outdoor, nową submarkę specjalizującą się w optyce termowizyjnej i noktowizyjnej. Wprowadzenie tej marki jest wyrazem pełnego zaangażowania w świadczenie usług na rzecz entuzjastów aktywności w terenie oraz partnerów handlowych w segmentach takich jak myślistwo, strzelectwo i ochrona porządku publicznego.

Guide outdoor dostarcza wysokiej klasy urządzenia optyczne dla myśliwych, obserwatorów przyrody, entuzjastów aktywności w terenie, funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego oraz zespołów ratowniczych w ponad 70 krajach. Zróżnicowana oferta produktów obejmuje monokulary termowizyjne, lornetki termowizyjne, celowniki termowizyjne, akcesoria przypinane, cyfrową noktowizję, akcesoria do mocowania, aplikacje mobilne i wiele innych. Nasze podejście opiera się na dostarczaniu łatwych w obsłudze, trwałych i wszechstronnych urządzeń, które wzbogacają przygody na świeżym powietrzu, obserwację dzikiej przyrody oraz podejmowanie decyzji. Niezależnie od tego, czy klienci szukają idealnych celowników do strzelania na średni i długi dystans, czy też wytrzymałej optyki myśliwskiej do różnych środowisk, takich jak wysokie góry, rozległe lasy czy pagórkowate tereny, Guide outdoor będzie niezawodnym towarzyszem każdej wyprawy.

Oprócz oferowania szerszej linii produktów Guide outdoor planuje wprowadzenie nowego, świeżego i zaktualizowanego wizerunku marki, aby wspierać misję „Technologia inteligentnych czujników z korzyścią dla społeczeństwa". Przez ostatnie 20 lat Guide outdoor konsekwentnie dążył do udoskonalania zewnętrznych urządzeń optycznych poprzez innowacje technologiczne i usprawnienia produkcyjne.

Zespół R&D (badawczo-rozwojowy) dba o rozwój technologii obrazowania termicznego, wprowadzając innowacje takie jak mniejsze rozmiary pikseli, wyraźniejsze obrazy i niższe zużycie energii. Linia produkcyjna stale się rozwija, wykorzystując zaawansowaną technologię procesową, dążąc do perfekcji w celu zapewnienia jakości i stabilności sprzętu. Guide outdoor oferuje kompleksową obsługę przedsprzedażową i posprzedażową, w tym doradztwo techniczne, szkolenia i usługi naprawcze, aby wspierać klientów na całym świecie.

Nowo uruchomiona oficjalna strona internetowa Guide outdoor (www.guideoutdoor.com) zapewnia kompleksowy przegląd produktów, wsparcia technicznego oraz najnowszych wiadomości, gwarantując wyjątkowe doświadczenie online.

Oto ekscytująca wiadomość: seria nowych prezentów produktowych zostanie opublikowana na Instagramie/Facebooku/Twitterze/YouTube! Śledź oficjalne konto na Instagramie @guideoutdoor. official, aby być na bieżąco i nie przegapić okazji.

Guide outdoor, specjalista w dziedzinie zewnętrznych urządzeń optycznych, projektuje i dostarcza zaawansowane urządzenia do termowizji i noktowizji dla myśliwych, entuzjastów przyrody, funkcjonariuszy ochrony porządku publicznego oraz zespołów ratunkowych w 70 krajach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.guideoutdoor.com/.

