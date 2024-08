Guide outdoor, le spécialiste de l'optique en extérieur à l'ère numérique

NUREMBERG, Allemagne, 16 août 2024 /PRNewswire/ -- Wuhan Guide Sensmart Tech Co., Ltd a récemment lancé Guide outdoor, une nouvelle sous-marque spécialisée dans l'imagerie thermique et les optiques de vision nocturne. Ce lancement marque l'engagement indéfectible de l'entreprise à servir les amateurs de plein air et les partenaires de distribution dans les segments de la chasse, du tir et de l'application de la loi.

Guide outdoor official website, specialist in outdoor optics

Guide outdoor fournit des appareils optiques haut de gamme aux chasseurs, aux observateurs de la nature, aux amateurs d'activités de plein air, aux forces de l'ordre et aux équipes de secours dans plus de 70 pays. La gamme de produits diversifiée comprend des monoculaires thermiques, des jumelles thermiques, des lunettes thermiques, des accessoires à clipser, une vision nocturne numérique, des accessoires de montage, des applications mobiles, etc. Son approche consiste à fournir des appareils faciles à utiliser, durables et polyvalents qui améliorent les aventures en plein air, l'observation de la faune et de la flore et la prise de décision. Que les clients recherchent des lunettes de visée idéales pour le tir à moyenne et longue distance, ou des optiques de chasse robustes pour des environnements variés tels que les hautes terres, les grandes forêts ou les collines, Guide outdoor sera le compagnon idéal pour chaque voyage.

En plus d'offrir une gamme de produits plus large, Guide outdoor espère apporter une image de marque nouvelle, fraîche et actualisée pour soutenir la mission « Benefit the Public with Smart Sensing Technology ». Au cours des 20 dernières années, Guide outdoor s'est engagé à affiner l'optique extérieure par le biais d'innovations technologiques et d'améliorations de la fabrication.

L'équipe de R&D se consacre à promouvoir la technologie de l'imagerie thermique grâce à des innovations telles que des pixels plus petits, une imagerie plus claire et une consommation d'énergie réduite. La ligne de production évolue continuellement avec les technologies de pointe, exigeant la perfection pour garantir la qualité et la stabilité de l'équipement. Guide outdoor propose des services complets avant et après-vente, notamment des services de conseil technique, de formation et de réparation pour soutenir les clients du monde entier.

Le nouveau site officiel de Guide outdoor (www.guideoutdoor.com) offre une vue d'ensemble des produits, de l'assistance technique et des dernières nouvelles, garantissant ainsi une expérience en ligne exceptionnelle.

Ne ratez pas l'occasion : une série de nouveaux produits seront mis en jeu sur Instagram/Facebook/Twitter/YouTube ! Suivez toute notre actualité sur le compte Instagram officiel @guideoutdoor.official.

À propos de Guide outdoor

Guide outdoor, spécialiste des optiques de plein air, conçoit et fournit des optiques d'imagerie thermique et de vision nocturne avancées pour les chasseurs, les amateurs de plein air, les forces de l'ordre et les équipes de secours dans 70 pays. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.guideoutdoor.com/

