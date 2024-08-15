Guide outdoor, специалист по наружной оптике для цифровой эпохи

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Guide outdoor

Aug 15, 2024, 15:07 ET

НЮРНБЕРГ, Германия, 15 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Wuhan Guide Sensmart Tech Co., Ltd недавно запустила Guide outdoor, новый суббренд, специализирующийся на тепловизионной оптике и оптике ночного видения. Запуск знаменует собой максимальную приверженность обслуживанию любителей активного отдыха и торговых партнеров сегментах охоты, стрельбы и правоохранительных органов.

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Guide outdoor official website, specialist in outdoor optics
Guide outdoor official website, specialist in outdoor optics

Guide outdoor поставляет оптические устройства премиум-класса для охотников, наблюдателей за природой, любителей активного отдыха, сотрудников правоохранительных органов и спасательных команд в более чем 70 странах. Разнообразный ассортимент продукции включает в себя термомонокуляры, термобинокли, термоприцелы, зажимные аксессуары, цифровые приборы ночного видения, крепежные аксессуары, мобильные приложения и т. д. Подход заключается в предоставлении простых в использовании, долговечных и универсальных устройств, которые улучшают туризм на свежем воздухе, наблюдение за дикой природой и принятие решений. Независимо от того, ищут ли клиенты идеальные прицелы для стрельбы на средние и дальние расстояния или прочную охотничью оптику для различных условий, таких как высокогорье, большие леса или холмы, Guide outdoor станет идеальным компаньоном для каждого путешествия.

Наряду с предложением более широкой линейки продуктов, Guide outdoor рассчитывает принести новый, свежий, современный имидж бренда, чтобы поддержать миссию «Преимущество для общественности с помощью технологии Smart Sensing». За последние 20 лет компания Guide outdoor занималась усовершенствованием наружной оптики с помощью технологических инноваций и производственных улучшений.

Научно-исследовательская команда занимается продвижению технологии тепловидения с такими инновациями, как меньшие размеры пикселей, более четкая визуализация и снижение энергопотребления. Производственная линия непрерывно развивается благодаря передовым технологическим процессам, требуя совершенства для обеспечения качества и стабильности оборудования. Guide outdoor предлагает комплексное предпродажное и послепродажное обслуживание, включая технический консалтинг, обучение и ремонтные услуги для поддержки клиентов по всему миру.

Недавно запущенный официальный веб-сайт Guide (www.guideoutdoor.com) предоставляет исчерпывающий обзор продуктов, технической поддержки и последних новостей, обеспечивая исключительный опыт онлайн.

И вот несколько интересных новостей: серия розыгрышей новых продуктов появится в Instagram/Facebook/Twitter/YouTube! Следите за новостями в официальном аккаунте Instagram @guideoutdoor.official.

О Guide outdoor

Guide outdoor, специалист по наружной оптике, разрабатывает и поставляет передовую тепловизионную оптику и оптику ночного видения для охотников, любителей активного отдыха, правоохранительных органов и спасательных команд в 70 странах. Для получения дополнительной информации посетите https://www.guideoutdoor.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2482985/Guide_outdoor_official_website__specialist_in_outdoor_optics.jpg 

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