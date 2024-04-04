Guide sensmart создает полный цикл НИОКР и производства комплексных инфракрасных систем

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Guide Sensmart

04 Apr, 2024, 03:26 ET

УХАНЬ, Китай, 4 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Недавно ведущая ежедневная китайская газета «Жэньминь жибао» (People 's Daily) опубликовала на первой полосе статью «Подниматься на новые вершины и создавать новый импульс для развития» («Climb' High 'to' New 'and Cultivate New Momentum for Development»), в которой были представлены и высоко оценены новые достижения Guide Group в области исследований, разработок и производства микросхем.

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Guide sensmart production line
Guide sensmart production line

На протяжении многих лет компания Guide sensmart («Компания») последовательно занимается технологическими инновациями. За эти годы Компания создала ведущую научно-исследовательскую и производственную базу для полного цикла производства промышленного инфракрасного оборудования, от инфракрасных компонентов до комплексных оптоэлектронных систем:

  • В 2014 году запущены в серийное производство неохлаждаемые инфракрасные детекторы.
  • В 2015 году запущены в серийное производство охлаждаемые инфракрасные детекторы.
  • В 2017 году успешно разработаны микросхемы для высокопроизводительных охлаждаемых одноцветных мегапиксельных инфракрасных детекторов.
  • В 2021 году запущены в серийное производство мегапиксельные двухцветные двухдиапазонные инфракрасные детекторы.
  • В январе 2024 года проект «Ключевые технологии и индустриализация высокопроизводительного производства микросхем инфракрасного обнаружения» прошел проверку академического экспертного совета.

Опираясь на микросхемы инфракрасных детекторов собственной разработки, Компания предоставляет пользователям ассортимент устройств, программного обеспечения и решений, расширяющих возможности таких отраслей, как энергетика, мониторинг безопасности, промышленный мониторинг, умный дом, ночное видение на улице и т. д.

Так, на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) и больших моделей (LM) компания Guide sensmart разработала и настроила новую интеллектуальную систему онлайн-мониторинга тепловой электростанции, которая значительно повышает эффективность контроля и обеспечивает удобство для персонала. «Раньше персоналу приходилось проверять сотни контрольных точек на ТЭС, что нередко занимало несколько дней, — говорит менеджер по исследованиям и разработкам Цуй (Cui) компании Guide sensmart. — Теперь персонал службы технического надзора может контролировать состояние всего оборудования в режиме реального времени, находясь в центре управления».

Guide sensmart будет продолжать курс на технологические инновации, применяя инфракрасные технологии для удовлетворения потребностей клиентов и предоставления им более профессиональных, эффективных и удобных решений.

О компании Guide sensmart

Компания Guide sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает маркетинговой сетью, охватывающей 70 стран и регионов мира. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.guideir.com/ 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2378433/Guide_Sensmart_production_line.jpg

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