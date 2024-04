Spoločnosť Guide sensmart vybudovala systém výskumu, vývoja aj výroby pre kompletný reťazec infračerveného odvetvia

WUHAN, Čína, 3. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Popredné čínske médium „People's Daily" nedávno uverejnilo na titulnej strane článok pod názvom „Climb 'High' to 'New' and Cultivate New Momentum for Development" („Šplhať sa vysoko k novému a rozvíjať nový impulz pre rozvoj"), ktorý predstavil a vysoko ocenil nové úspechy skupiny Guide Group v oblasti výskumu, vývoja a výroby čipov.

Guide sensmart production line

Spoločnosť Guide sensmart (ďalej len „spoločnosť") sa dlhé roky venuje technologickým inováciám. Od infračervených komponentov až po komplexné optoelektronické systémy rozvíja spoločnosť popredný systém výskumu, vývoja a výroby v rámci celého reťazca infračerveného odvetvia:

V roku 2014 boli do sériovej výroby zaradené nechladené infračervené detektory;

V roku 2015 sa začala sériová výroba chladených infračervených detektorov;

V roku 2017 boli úspešne vyvinuté vysokovýkonné chladené jednofarebné megapixlové infračervené detekčné čipy;

V roku 2021 boli uvedené na trh a zaradené do sériovej výroby megapixelové dvojfarebné dvojpásmové infračervené detektory;

V januári 2024 prešiel preskúmaním odbornej akademickej poroty projekt „Kľúčové technológie a industrializácia výroby vysokovýkonných infračervených detekčných čipov"...

Spoločnosť poskytuje používateľom sériu zariadení, softvéru a riešení, vybavených čipmi infračervených detektorov z vlastného vývoja, ktoré poskytujú podporu pre rôzne odvetvia vrátane energetiky, monitorovania bezpečnosti, priemyselného monitorovania, inteligentnej domácnosti a vonkajšieho nočného videnia atď.

Napríklad na základe algoritmov umelej inteligencie (AI) a veľkých modelov (LM) spoločnosť Guide sensmart upravila a vyvinula nový inteligentný termálny online monitorovací systém pre tepelnú elektráreň, ktorý výrazne zvyšuje účinnosť kontroly a poskytuje pohodlie personálu. „V minulosti museli pracovníci v tepelnej elektrárni kontrolovať stovky bodov, čo často trvalo aj niekoľko dní." Vedúci výskumu a vývoja Cui zo spoločnosti Guide sensmart uviedol: „Teraz môže kontrolný personál sedieť v riadiacom centre a monitorovať stav všetkých zariadení v reálnom čase."

Spoločnosť Guide sensmart bude aj naďalej trvať na technologických inováciách a prostredníctvom infračervenej technológie uspokojovať potreby zákazníkov s cieľom poskytovať profesionálnejšie, efektívnejšie a pohodlnejšie riešenia.

O spoločnosti Guide sensmart

Spoločnosť Guide sensmart vyrába systematické infračervené termálne zobrazovacie produkty so sieťou marketingových služieb, ktorá pokrýva 70 krajín a regiónov po celom svete.

