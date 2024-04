Společnost Guide Sensmart vybudovala systém R&D a výroby pro kompletní průmyslový řetězec infračervených zařízení

WU-CHAN, Čína, 4. dubna 2024 /PRNewswire/ -- Přední čínský deník „People's Daily" nedávno zveřejnil na titulní straně článek „Climb ‚High' to ‚New' and Cultivate New Momentum for Development" (Stoupat vysoko k novému a rozvíjet impulzy pro rozvoj), který představil a vysoce ocenil nové úspěchy skupiny Guide Group v oblasti výzkumu, vývoje a výroby čipů.

Guide sensmart production line

Společnost Guide Sensmart (dále jen „společnost") se již řadu let věnuje technologickým inovacím. Vybudovala špičkový systém R&D (výzkumu a vývoje) a výroby pro vytvoření kompletního průmyslového řetězce infračervených zařízení – od infračervených komponent až po komplexní optoelektronické systémy:

v roce 2014 byla zahájena sériová výroba nechlazených infračervených detektorů,

v roce 2015 byly do sériové výroby uvedeny chlazené infračervené detektory,

v roce 2017 byly úspěšně vyvinuty vysoce výkonné chlazené jednobarevné megapixelové infračervené detektorové čipy,

v roce 2021 byly představeny a do sériové výroby zařazeny megapixelové dvoubarevné dvoupásmové infračervené detektory,

v lednu 2024 prošel přezkoumáním odborné akademické poroty projekt „Klíčové technologie a industrializace výroby vysoce výkonných infračervených detekčních čipů"...

Svým zákazníkům společnost nabízí portfolio zařízení, softwaru a řešení, vybavených infračervenými detektorovými čipy z vlastního vývoje, které úspěšně působí v řadě odvětví včetně energetiky, monitorování bezpečnosti, průmyslového monitorování, inteligentní domácnosti, outdoorového nočního vidění apod.

Na základě algoritmů umělé inteligence (AI) a velkých modelů (LM) společnost Guide Sensmart nyní například vyvinula a přizpůsobila nový inteligentní systém termálního online monitorování pro tepelnou elektrárnu, který výrazně zlepšuje účinnost kontroly a poskytuje komfort zaměstnancům. „Dříve musel personál tepelné elektrárny přímo zkontrolovat stovky bodů, což často trvalo několik dní," vysvětluje vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti Guide Sensmart Cui. „Nyní mohou pracovníci inspekce sledovat stav všech zařízení v reálném čase, aniž by opustili řídicí centrum."

Společnost Guide Sensmart se hodlá i nadále zaměřovat na technologické inovace a využívání infračervené technologie pro naplnění potřeb zákazníků pomocí profesionálnějších, výkonnějších a komfortnějších řešení.

O společnosti Guide Sensmart

Společnost Guide Sensmart vyrábí systematické infračervené termovizní produkty a její síť marketingových služeb pokrývá celkem 70 zemí a regionů po celém světě. Další informace najdete na webových stránkách https://www.guideir.com/