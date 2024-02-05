Guide Sensmart представила новый инфракрасный прибор ночного видения на JAGD & HUND 2024

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Guide Sensmart

05 Feb, 2024, 07:36 ET

УХАНЬ, Китай, 5 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Шестидневная выставка JAGD & HUND 2024, одна из крупнейших охотничьих выставок в Европе, завершилась 4 февраля. Это ежегодное событие представляет широкий ассортимент услуг и мероприятий для заядлых охотников и людей, интересующихся охотой, природой, а также для собаководов.

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Guide sensmart booth at the JAGD & HUND 2024
Guide sensmart booth at the JAGD & HUND 2024
The British Shooting Show
The British Shooting Show

На выставке компания Guide sensmart с гордостью представила новейший мультиспектральный тепловизионный монокуляр серии TL. Посетители стенда Guide sensmart были впечатлены исключительными характеристиками и возможностями серии TL. У Guide sensmart это первая серия мультиспектральных тепловизионных монокуляров, сочетающая инфракрасный, лазерный диапазон и диапазон видимого света для создания первоклассных, контрастных изображений в любых внешних условиях. Конструкция прибора компактная и легкая, и вместе с универсальным решением для инфракрасного видения может помочь пользователям более эффективно обнаруживать, наблюдать и определять местоположение целей.

Это недавнее пополнение товарной номенклатуры Guide sensmart подтверждает приверженность компании расширению технических ограничений в индустрии тепловидения. Пока Guide sensmart продолжает оставаться первопроходцем, а серия TL — подтверждает их стремление предоставлять самые современные решения.

В Великобритании, в Национальном выставочном центре в городе Бирмингем, с 23 по 25 февраля 2024 года пройдет Британская выставка стрелкового оружия. Во время этого мероприятия Guide sensmart покажет ассортимент технически нового оборудования инфракрасного ночного видения. Приглашаем посетителей остановиться возле стенда HALL 5 E12, чтобы ознакомиться с впечатляющими визуальными возможностями новой инфракрасной технологии и высококачественной продукцией.

О Guide Sensmart
Компания Guide Sensmart производит системную инфракрасную тепловизионную продукцию, а сеть ее маркетинговых услуг охватывает 70 стран и регионов мира. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.guideir.com/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2333756/c63712b8_d992_4c80_a49f_94a743a56d5a.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2333757/18951706859892__pic_hd_1.jpg

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