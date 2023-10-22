Guide Sensmart представила новинку TD631 LRF на Internationale Jagd- und Schützentage 2023

УХАНЬ, Китай, 22 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Ярмарка Internationale Jagd- und Schützentage 2023 успешно завершилась 15 октября. Компания Guide Sensmart представила различные изделия и решения, включая тепловизор TD631 LRF. Впечатляющий инфракрасный тепловизионный прибор ночного видения привлек внимание многих любителей отдыха на природе и профессиональных покупателей, посетивших стенд компании, чтобы опробовать его.

Guide Sensmart's booth at Internationale Jagd- und Schützentage 1 Guide Sensmart's booth at Internationale Jagd- und Schützentage 1 TD631 LRF

Охотники всегда считали инфракрасные тепловизоры «необходимыми инструментами для ночной охоты». Эти устройства считаются ценными элементами нового поколения высокотехнологичных вспомогательных средств для законной охоты. Интеллектуальные инфракрасные тепловизоры компании Guide Sensmart используются охотниками в джунглях на отведенных для охоты участках, позволяя преодолеть ограничения, связанные с темнотой, и в полной мере насладиться чудесами природы.

На ярмарке был представлен первый в отрасли доступный по цене и полнофункциональный тепловизионный оптический прибор, ручной тепловизионный монокуляр TD631 LRF. Он обеспечивает более высокое качество изображения и более четкие детали благодаря улучшенным алгоритмам обработки изображения. Это устройство имеет встроенный лазерный дальномер с дальностью действия 600 метров, что делает его идеальным средством для ночного наблюдения на открытом пространстве. Компания Guide Sensmart стремится обеспечить любителей отдыха на природе новейшими технологиями и возможностями инновационных устройств. Кроме охоты, этот новый ручной инфракрасный оптический прибор может быть также использован в правоохранительных целях, для поисково-спасательных работ, животноводства, исследования природы и развлечения.

Офис Guide Sensmart в Германии расположен по адресу Neumeyerstrasse 30, Nuremberg, 90411.

О компании Guide Sensmart

Компания Guide Sensmart является производителем оборудования для инфракрасных тепловизионных систем с маркетинговой сетью, охватывающей 70 стран и регионов мира. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с глобальными дистрибьюторами и непременно предоставляем всесторонние, качественные и профессиональные услуги каждому партнеру. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.guideir.com/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2251897/Internationale_Jagd__und_Sch_tzentage_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2251898/Internationale_Jagd__und_Sch_tzentage.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2251899/TD631_LRF.jpg

SOURCE Guide Sensmart