Guide Sensmart présente le nouveau produit TD631 LRF à l'Internationale Jagd- und Schützentage 2023

WUHAN, Chine, 22 octobre 2023 /PRNewswire/ -- L'Internationale Jagd- und Schützentage 2023 s'est achevée avec succès le 15 octobre. Guide Sensmart a présenté divers produits et solutions, dont le TD631 LRF. L'impressionnant équipement d'imagerie thermique infrarouge a attiré de nombreux amateurs de plein air et acheteurs professionnels qui ont visité le stand pour le découvrir.

Guide Sensmart's booth at Internationale Jagd- und Schützentage 1 Guide Sensmart's booth at Internationale Jagd- und Schützentage 1 TD631 LRF

Les chasseurs ont toujours appelé les imageurs thermiques infrarouges des « outils essentiels pour la chasse de nuit ». Ces appareils sont considérés comme des compagnons précieux pour la nouvelle génération d'assistance high-tech à la chasse légale. L'imageur thermique infrarouge intelligent de Guide Sensmart accompagne les chasseurs dans la forêt dans des zones de chasse désignées, leur permettant de surmonter les limites de l'obscurité et d'apprécier pleinement les merveilles du plein air.

La première lunette d'imagerie thermique abordable et entièrement équipée de l'industrie, la lunette d'imagerie thermique portable TD631 LRF, est présentée. Elle offre une qualité d'image et des détails améliorés avec des algorithmes d'image perfectionnés. Cet appareil dispose d'un télémètre laser intégré de 600 mètres, ce qui en fait un outil idéal pour la vision nocturne extérieure. Guide Sensmart vise à fournir aux amateurs de plein air les dernières technologies et des produits innovants. En plus de la chasse, cette nouvelle lunette infrarouge portative peut également être utilisée pour l'application de la loi, la recherche et le sauvetage, l'élevage, l'exploration en plein air et l'observation récréative.

Guide Sensmart Allemagne est situé à Neumeyerstrasse 30, Nuremberg, 90411.

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart est un fabricant de systèmes d'imagerie thermique infrarouge, avec un réseau de services de marketing couvrant 70 pays et régions du monde. Nous sommes impatients de coopérer avec des distributeurs mondiaux et nous nous engageons à fournir des services complets, de haute qualité et professionnels à chaque partenaire. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.guideir.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251897/Internationale_Jagd__und_Sch_tzentage_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251898/Internationale_Jagd__und_Sch_tzentage.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2251899/TD631_LRF.jpg

SOURCE Guide Sensmart