Guide Sensmart lance une caméra thermique à haute performance alimentée par l'IA pour simplifier les inspections industrielles

La caméra de la série PS de Guide Sensmart est dotée d'un moteur de mise au point de nouvelle génération et d'une commande de moteur pas-à-pas de haute précision. Grâce à son nouvel algorithme d'image à mise au point automatique, la caméra complète avec précision le processus intelligent de mise au point automatique en 0,4 seconde.

En plus de capter des images à infrarouges à super résolution, la série PS est équipée du module de caméra numérique phare de 13 Mpx de Guide Sensmart pour prendre en charge l'enregistrement vidéo en captant simultanément des images thermiques et visuelles.

Pour les professionnels de la thermographie infrarouge, la dénomination des images est une préoccupation commune. La nouvelle série PS, qui prend en charge la reconnaissance vocale activée par l'IA, la saisie au clavier virtuel et la reconnaissance de texte ROC facile à utiliser, permet aux professionnels de mesurer la température rapidement et sans effort en leur offrant une solution conviviale pour la dénomination des images.

Une autre caractéristique clé de la caméra thermique de la série PS est son design axé sur l'ergonomie. La lentille rotative, reconnue par le concours de l'IF Design Award, et la structure d'écran de la caméra permettent aux utilisateurs de déterminer les composants défectueux dans les zones difficiles d'accès.

De plus, la nouvelle caméra thermique de la série PS offre une solution de collaboration rendue possible grâce aux services cloud. Elle prend également en charge les lentilles très longues optionnelles qui ne nécessitent aucun calibrage. Les utilisateurs peuvent rapidement installer des téléobjectifs et des macrolentilles sur leur appareil sans avoir à renvoyer la caméra thermique à l'usine. Dotée de plusieurs caractéristiques et configurations avancées, y compris un réglage d'émissivité flexible par zone et un télémètre laser, la série PS répond aux exigences de centaines de scénarios complexes, notamment la détection de bâtiments, la détection d'électricité et la recherche scientifique.

La série PS de Guide Sensmart est entièrement équipée pour répondre aux besoins des professionnels de la thermographie infrarouge.

À propos de Guide Sensmart

Guide Sensmart est une filiale de Guide Infrared (SZ.002414), le plus grand fabricant mondial de systèmes d'imagerie thermique infrarouge. Forte de 20 années d'expérience au sein de l'industrie de la technologie infrarouge et en matière de production de masse, Guide Sensmart conçoit et propose des produits d'imagerie thermique infrarouge abordables et de haute qualité à grande échelle partout dans le monde dans l'optique de mettre l'imagerie thermique au service du public. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.guideir.com (ou suivez @GuideSensmart sur Facebook, Linkedin, Twitter ou YouTube).

