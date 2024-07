Guide Sensmarts fortschrittliche Technologie - bevorzugte Wahl für die Sicherheit von Sportstätten

NÜRNBERG, Deutschland, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Mit dem Herannahen des mit Spannung erwarteten olympischen Sportereignisses wird die Gewährleistung der Sicherheit am Veranstaltungsort und die Inspektion der Ausrüstung immer wichtiger für den täglichen Betrieb, um den Athleten und Zuschauern aus aller Welt gerecht zu werden. Mit jahrzehntelangem Engagement in der Wärmebildindustrie ist Guide sensmart erfahren in der Bereitstellung von Überwachungssystemen und Thermografie-Tools für Sportstätten, Fabriken, Kraftwerke und andere Gebäude.

Guide sensmart unveils the EasIR Series with IR-Perfclear technology, 4X image quality enhancement Security Essen 2024, Booth 5E31, Hall 5

Die Wärmebild-Handkameras sind leicht, tragbar und einfach zu bedienen, so dass das Personal jederzeit und überall mühelos Temperaturen erfassen kann. Die neu eingeführte EasIR-Serie von Guide sensmart weist im Vergleich zur bisherigen, sehr erfolgreichen PC-Serie deutliche Verbesserungen bei Hardware und Software auf. Sie nutzt einen verbesserten 256x192-Infrarot-Detektor und setzt erstmals die Echtzeit-IR-Perfclear-Technologie ein.

Die von Guide sensmart selbst entwickelte IR-Superauflösungstechnologie durchbricht die Größenbeschränkungen von Infrarotdetektoren und erzielt eine vierfache Verbesserung der Bildqualität. Die Infrarotbilder zeigen nun schärfere Details und weniger Rauschen, so dass selbst einzelne Haarsträhnen deutlich sichtbar sind. Darüber hinaus ist die EasIR-Serie mit einer 2-Megapixel-Kamera mit sichtbarem Licht, Videostreaming, Audio- und Videoaufzeichnungsfunktionen, OTA-Upgrades und anderen Funktionen ausgestattet, die sie zu einem unverzichtbaren Inspektionswerkzeug für einfache Handhabung, Effizienz und Multifunktionalität machen.

Dank dieser Vorteile kann die EasIR-Serie in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, z. B. bei der vorausschauenden Wartung von Geräten, der Erkennung von Temperaturanomalien in Maschinenkomponenten und der Inspektion mechanischer und elektrischer Geräte in Sportstätten und Gebäuden. Mit der EasIR-Serie können Benutzer Fehler in der Ausrüstung schnell erkennen, lokalisieren und beheben und so die Sicherheit und den ununterbrochenen Betrieb von Sportveranstaltungen oder -aktivitäten gewährleisten.

Die EasIR-Serie wird auch auf der Security Essen 2024 in Deutschland, vom 17. bis 20. September, am Stand 5E31 (Halle 5) ausgestellt. Wir freuen uns darauf, Sie zu begrüßen, damit Sie unsere neuesten Innovationen aus erster Hand erleben können.

Informationen zu Guide sensmart

Guide sensmart stellt systematische Infrarot-Wärmebildprodukte her und verfügt über ein Vertriebs- und Servicenetz, das sich über 70 Länder und Regionen weltweit erstreckt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.guideir.com/

