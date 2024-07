La technologie avancée de Guide Sensmart est le choix privilégié pour la sécurité des sites sportifs

NUREMBERG, Allemagne, 11 juillet 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche de l'événement sportif olympique le plus attendu, assurer la sécurité du site et l'inspection de l'équipement est devenu de plus en plus critique dans les opérations quotidiennes pour accueillir les athlètes et les spectateurs du monde entier. Avec des décennies consacrées à l'industrie de l'imagerie thermique, Guide sensmart possède un savoir-faire inégalé dans la fourniture de systèmes de surveillance et d'outils de thermographie pour les sites sportifs, les usines, les centrales électriques et d'autres bâtiments.

Les caméras thermiques portatives sont légères et faciles à utiliser, ce qui permet au personnel de détecter les températures sans effort, n'importe où et n'importe quand. La nouvelle gamme EasIR de Guide sensmart présente des améliorations importantes tant du point de vue du matériel et du logiciel par rapport à la gamme PC, déjà très appréciée. Elle utilise un détecteur infrarouge 256x192 amélioré et adopte pour la première fois la technologie IR-Perfclear en temps réel.

La technologie de super-résolution IR développée par Guide sensmart permet de dépasser les limites de taille des détecteurs infrarouges et de multiplier par 4 la qualité de l'image. Les images infrarouges présentent désormais des détails plus nets avec un bruit réduit, rendant même les mèches de cheveux clairement visibles. En outre, la gamme EasIR est équipée d'une caméra à lumière visible de 2 mégapixels, d'un flux vidéo, de capacités d'enregistrement audio et vidéo, de mises à jour OTA et d'autres fonctions, ce qui en fait un outil d'inspection essentiel pour sa facilité d'utilisation, son efficacité et sa multifonctionnalité.

Ces avantages permettent à la gamme EasIR d'être largement utilisée dans divers scénarios, notamment pour la maintenance prédictive des équipements, la détection des anomalies de température dans les composants des machines et l'inspection des équipements mécaniques et électriques dans les salles de sport et les bâtiments. Grâce à la gamme EasIR, les utilisateurs peuvent rapidement détecter, localiser et traiter les défauts de l'équipement, garantissant ainsi la sécurité et le fonctionnement ininterrompu des événements ou des activités sportives.

La gamme EasIR sera également exposée au salon Security Essen 2024 en Allemagne, du 17 au 20 septembre, au stand 5E31 (Hall 5). Nous sommes ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir nos dernières innovations.

À propos de Guide sensmart

Guide sensmart fabrique des produits d'imagerie thermique infrarouge systématique et dispose d'un réseau de services de commercialisation couvrant 70 pays et régions dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.guideir.com/

