Guillaume Charlin Nommé Managing Partner de McWin

L'Ancien Managing Partner de Boston Consulting Group France Prend la Direction de McWin Capital Partners pour Accélérer la Croissance.

LONDRES, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- McWin Capital Partners ("McWin"), une société de capital-investissement et de capital-risque spécialisée dans l'écosystème alimentaire, est ravie d'annoncer la nomination de Guillaume Charlin en tant que Managing Partner.

Guillaume rejoint McWin après avoir passé 27 ans au bureau de Paris de Boston Consulting Group ("BCG"). Tout au long de sa carrière au BCG, Guillaume a principalement travaillé dans le secteur de la consommation, et spécifiquement dans l'alimentation et les boissons (« F&B »), la vente au détail, la mode et le luxe. Guillaume a une expérience reconnue dans la transformation et le développement d'entreprises, en partenariat avec les dirigeants et les investisseurs.

En outre, Guillaume a occupé plusieurs postes de direction au sein du BCG, notamment en tant que Managing Partner de BCG France (où il a supervisé 1.200 personnes) entre 2018 et 2022, et précédemment, en tant que Leader Européen des activités grande consommation du BCG entre 2016 et 2018. En 2022, Guillaume est nommé président de Quantis, un cabinet de conseil en stratégie environnementale axé sur l'écosystème alimentaire, à la suite de son acquisition par le BCG.

En tant que Managing Partner, Guillaume sera chargé (aux côtés des autres associés) de renforcer la création de valeur de l'ensemble du portefeuille de McWin, tout en utilisant son expérience dans l'industrie alimentaire pour soutenir la croissance de McWin. Il contribuera à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de croissance pour McWin par le biais de diverses initiatives telles que l'expansion géographique et la pénétration de nouveaux marchés. Guillaume rejoindra également le comité d'investissement de McWin et jouera un rôle de leadership actif dans la gestion des actifs.

Henry McGovern, associé Fondateur de McWin déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Guillaume au sein de la famille McWin. Sa connaissance approfondie de l'industrie alimentaire, ainsi que son expertise en management font de lui le partenaire idéal pour nous. À l'instar du reste de notre équipe senior, il apporte une expérience d'investisseurs, et une passion pour les entrepreneurs et fondateurs, en ayant investi dans plus de 20 entreprises au cours des 25 dernières années.

Fort de cette expérience acquise aux côtés d'entrepreneurs dans des sociétés en phase de croissance, Guillaume nous apportera son savoir-faire pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de croissance, avec pragmatisme et impact.

Guillaume Charlin ajoute : « Je suis ravi de rejoindre McWin et d'aider dans la prochaine étape de croissance et je remercie Henry, Steve et les autres associés pour leur confiance.

Je suis très impressionné par ce que les équipes de McWin ont accompli depuis la création. L'ADN entrepreneurial de McWin, combiné à l'expertise opérationnelle des équipes et la spécialisation sur l'écosystème alimentaire offrent aux PDG, entrepreneurs et investisseurs de McWin Capital Partners une valeur ajoutée unique.

En s'appuyant sur ces fondements, je pense que McWin est dans une position unique pour façonner et saisir les opportunités de création de valeur au sein de l'écosystème alimentaire en pleine transformation, en favorisant le développement de marques fortes dans la restauration, tout en relevant les défis de l'impact environnemental, la santé des consommateurs et la souveraineté alimentaire.

Je me réjouis de rejoindre et contribuer à l'innovation et la transformation des écosystèmes alimentaires. »

A PROPOS DE MCWIN CAPITAL PARTNERS

McWin Capital Partners (« McWin ») est une société spécialisée dans le capital-investissement et le capital-risque, dédiée à l'écosystème de l'alimentaire. McWin a levé circa 1 milliard d'euros, répartis dans trois fonds – McWin Food Ecosystem Fund, McWin Restaurant Fund et McWin Food Technology Fund – pour soutenir des fondateurs et PDG exceptionnels qui sont à la pointe du changement dans l'industrie alimentaire.

Depuis 2021, la société a soutenu plus de 20 entreprises parmi les plus innovantes et les plus influentes dans les secteurs de la restauration et de technologie alimentaire, en phase de croissance et de maturité. En sa qualité d'entreprise dirigée par des entrepreneurs et cofondée par des vétérans de l'industrie alimentaire, McWin fournit plus que du capital pour la croissance ; l'entreprise profite pleinement sa taille, de son réseau et de son expérience pour générer des rendements exceptionnels.

McWin Capital Partners est le nom commercial de McWin Advisers UK Limited. McWin Advisers UK Limited est un représentant désigné de G10 Capital Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FRN 648953). Pour plus d'informations, visitez https://mcwin.fund/.