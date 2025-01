McWin ernennt Guillaume Charlin zum geschäftsführenden Gesellschafter

Ehemaliger geschäftsführender Gesellschafter der Boston Consulting Group France soll das Unternehmen durch die nächste Wachstumsphase führen

LONDON, 16. Januar 2025 /PRNewswire/ -- McWin Capital Partners („McWin"), eine auf Private Equity und Risikokapital spezialisierte Firma, deren Schwerpunkt auf dem Lebensmittel-Ökosystem liegt, freut sich, die Ernennung von Guillaume Charlin zum geschäftsführenden Gesellschafter bekannt zu geben.

Guillaume kommt von der Pariser Niederlassung der Boston Consulting Group („BCG"), für die er 27 Jahre tätig war, zu McWin. Im Laufe seiner Karriere hat sich Guillaume hauptsächlich auf die Beratung von Kunden im Konsumgütersektor in den Bereichen Lebensmittel und Getränke (Food & Beverage, „F&B"), Einzelhandel, Mode und Luxusgüter konzentriert, was zu einer umfangreichen Erfolgsbilanz bei der Transformation und Entwicklung von Unternehmen in Zusammenarbeit mit Führungskräften der C-Ebene und Investoren geführt hat.

Darüber hinaus hatte Guillaume mehrere Führungspositionen bei BCG inne, darunter die des geschäftsführenden Gesellschafters von BCG France (mit 1.200 Mitarbeitern) von 2018 bis 2022 und des europäischen Leiters des Konsumgütergeschäfts von BCG von 2016 bis 2018. Im Jahr 2022, nach der Übernahme durch BCG, wurde Guillaume zum Vorstandsvorsitzenden von Quantis ernannt, einem Beratungsunternehmen für ökologische Nachhaltigkeit mit Schwerpunkt auf dem Lebensmittel-Ökosystem.

Als geschäftsführender Gesellschafter wird Guillaume zusammen mit den anderen Gesellschaftern dafür verantwortlich sein, die Wertschöpfung im gesamten Portfolio von McWin zu steigern und gleichzeitig seine Erfahrung in der F&B-Branche zu nutzen, um das Wachstum von McWin zu unterstützen. Er wird bei der Entwicklung und Umsetzung einer Wachstumsstrategie für McWin durch Initiativen wie geografische Expansion und Erschließung neuer sektoraler Märkte helfen. Guillaume wird auch dem Investment Committee von McWin beitreten und eine aktive Führungsrolle in der Vermögensverwaltung übernehmen.

Henry McGovern, Gründungspartner von McWin, kommentierte: „Wir freuen uns, Guillaume in der McWin-Familie willkommen zu heißen. Mit seinen fundierten Kenntnissen der Lebensmittelbranche und seinen Erfahrungen im Management ist er die perfekte Besetzung für uns. Ähnlich wie der Rest unseres Führungsteams bringt er einen unternehmerischen Hintergrund in das Unternehmen ein und hat in den letzten 25 Jahren in mehr als 20 Unternehmen investiert, was seine Leidenschaft für Unternehmer und Gründer unterstreicht.

Guillaume hat im Laufe der Jahre durch die Zusammenarbeit mit Unternehmern in Wachstumsunternehmen Erfahrungen gesammelt, die ihn zu einem Experten für die strategische, pragmatische und wirkungsvolle Förderung des Erfolgs von Unternehmen gemacht haben."

Guillaume Charlin sagte: „Ich freue mich sehr, Teil von McWin zu werden, und bin Henry, Steve und den anderen Partnern sehr dankbar für ihr Vertrauen, das Unternehmen auf seinem nächsten Wachstumskurs zu leiten.

Ich bin sehr beeindruckt von den Leistungen der McWin-Teams seit der Gründung. Die unternehmerische DNA, die Denkweise des Unternehmers und der Fokus auf das Lebensmittel-Ökosystem bringen einen einzigartigen Mehrwert für McWin Capital Partners, Geschäftsführer, Unternehmer und Investoren.

Aufbauend auf diesen Grundlagen glaube ich, dass McWin einzigartig positioniert ist, um Wertschöpfungsmöglichkeiten zu gestalten und zu nutzen, während die Transformation der Lebensmittelökosysteme weiter voranschreitet. Dabei werden Herausforderungen wie Umweltauswirkungen, Verbrauchergesundheit und Ernährungssouveränität in Angriff genommen, während gleichzeitig Marken im Restaurantsektor skaliert werden.

Ich freue mich darauf, McWin bei seiner Mission zu unterstützen, einen bedeutenden Beitrag zu leisten und Innovationen im gesamten Lebensmittel-Ökosystem voranzutreiben."

INFORMATIONEN ZU MCWIN CAPITAL PARTNERS

McWin Capital Partners („McWin") ist eine auf Beteiligungs- und Risikokapital spezialisierte Firma, deren Schwerpunkt auf dem Lebensmittel-Ökosystem liegt. McWin hat über drei Fonds – den McWin Food Ecosystem Fund, den McWin Restaurant Fund und den McWin Food Technology Fund – rund 1 Milliarde Euro für die Unterstützung herausragender Gründer und Geschäftsführer aufgebracht, die an vorderster Front für einen wirkungsvollen Wandel in der Lebensmittelindustrie eintreten.

Seit 2021 hat das Unternehmen mehr als 20 der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen im Bereich Foodservice und Lebensmitteltechnologie in Wachstums- und Reifephasen unterstützt. Als ein von Unternehmern geführtes Unternehmen, dessen Mitbegründer Veteranen der Lebensmittelindustrie sind, stellt McWin mehr als nur Kapital für Wachstum bereit. Das Unternehmen nutzt seine Größe, sein Netzwerk und seine Erfahrung, um herausragende Renditen zu erzielen.

McWin Capital Partners ist der Handelsname von McWin Advisers UK Limited. McWin Advisers UK Limited ist ein ernannter Vertreter von G10 Capital Limited, das von der Financial Conduct Authority (FRN 648953) zugelassen ist und reguliert wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://mcwin.fund/.