Gupshup lance Superagent : l'agent d'IA autonome pour des conversations avec les clients à grande échelle

Il lance également le Superclaw — auto-hébergé pour les PME et les organisations qui privilégient la confidentialité

SAN FRANCISCO et MUMBAI, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- Gupshup, la première plateforme d'IA conversationnelle au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui le lancement de Gupshup Superagent, un agent d'IA autonome qui pilote les conversations avec les clients à grande échelle sur tous les principaux canaux de messagerie et de communication vocale.

Introducing Gupshup Superagent: the Autonomous AI Agent for Customer Conversations at Scale. Speed Speed

Superagent va plus loin que les assistants IA traditionnels en servant d'orchestrateur complet des expériences client. À partir d'une interface conversationnelle unique, il peut concevoir et lancer des campagnes, orchestrer des parcours client, mettre à disposition une infrastructure de messagerie et de communication vocale, traiter des transactions, suivre les performances, et optimiser sans cesse les résultats, permettant ainsi aux entreprises de passer sans heurts de l'intention aux recettes. Il fonctionne avec tous les canaux de messagerie populaires, dont WhatsApp, RCS, SMS, Truecaller, Telegram, Instagram, PSTN voice, et WhatsApp voice — dans la plupart des langues dans le monde entier. Dites-lui ce dont vous avez besoin et il se charge des moindres détails : il vous conduit du prompt aux profits.

Ce qui différencie Superagent, c'est sa profonde expertise du domaine ancrée dans la suprématie de Gupshup en matière de cPaaS et de CX. Superagent hérite de la solide infrastructure de messagerie et de communication vocale de Gupshup, bâtie sur une durée de 15 ans, gérant 10 milliards de messages par mois pour 50 000 entreprises dans plus de 100 pays, avec des nuances régionales et réglementaires entre les pays. Il utilise également des leviers d'engagement démontrés dans tous les secteurs verticaux et partout dans le monde, les bonnes pratiques propres à chaque canal, et un large ensemble d'indicateurs d'optimisation des performances. Cette intelligence intégrée permet à Superagent non seulement d'automatiser les flux de travail, mais aussi de prendre des décisions autonomes fondées sur le contexte qui améliorent directement l'expérience des clients et donnent des résultats commerciaux — une chose que les outils d'IA génériques ne peuvent reproduire. Cela permet aux entreprises de transformer les conversations en conversions.

Grâce à quelques prompts simples, Superagent peut mettre l'infrastructure en place, créer des comptes, concevoir des parcours, développer des agents d'IA, lancer des campagnes, passer en revue les données d'analyse et s'auto-optimiser de manière autonome. Il comprend aussi le contexte et formule des recommandations sur mesure pour, par exemple, une entreprise de fintech au Brésil, une société de commerce électronique aux États-Unis, un courtier immobilier au Moyen-Orient, ou une banque en Inde – il personnalise les campagnes et les parcours pour chacun. Les utilisateurs bêta ont vu une réduction de jusqu'à 90 % du temps, des efforts et des coûts investis, et une augmentation du taux de conversion de plus de 25 %.

« La gestion difficile des conversations avec les clients n'a que trop duré. Superagent ne se contente pas de poser les rails de l'engagement client propulsé par l'IA : il peut aussi faire fonctionner les trains. Il attire, sert et convertit automatiquement les clients — sur tous les canaux et dans toutes les langues — sans attendre qu'on lui dise quoi faire. Nous sommes convaincus que cela va transformer l'engagement client et nous sommes ravis de mettre cet outil dans les mains de nos clients », a déclaré Beerud Sheth, PDG de Gupshup.

Gupshup est simultanément en train de lancer Superclaw — une version auto-hébergée embarquée du Superagent basée sur la plateforme OpenClaw, avec une sécurité et une efficience au niveau de la mémoire et des tokens renforcées. Superclaw fonctionne sur un ordinateur local, garantit la confidentialité de toutes les données d'utilisation et des données des clients, qui sont conservées sur l'appareil, et établit un lien avec des canaux de messagerie privés ou professionnels sur les propres comptes de l'utilisateur. Il est conçu pour les petites et moyennes entreprises qui veulent recourir à un puissant agent de marketing IA sans coûts d'infrastructure externes — et pour les grandes entreprises dans des secteurs réglementés dans lesquels la souveraineté des données n'est pas négociable.

En plus de l'utiliser sur internet, les utilisateurs peuvent aussi activer Superagent à travers WhatsApp, voix, ou RCS, ou l'intégrer dans leurs outils d'IA existants tels que Claude, ChatGPT, Gemini, etc. Superagent est aujourd'hui disponible en version bêta.

À propos de Gupshup

Gupshup est la première plateforme d'IA conversationnelle au niveau mondial, qui permet aux entreprises de créer et de déployer des interactions avec les clients propulsées par l'IA sur plus de 30 canaux de messagerie. Bénéficiant de la confiance de plus de 50 000 entreprises dans plus de 100 pays, avec un réseau de plus de 3 000 partenaires dans le monde, Gupshup traite des dizaines de milliards de messages par an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur gupshup.ai .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=090_UhgUCsk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2956192/Gupshup_ai_Logo.jpg