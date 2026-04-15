Gupshup lanciert Superagent: der autonome KI-Agent für Kundengespräche in großem Maßstab

Führt auch Superclaw ein - selbstgehostet für KMU und Unternehmen, die den Datenschutz in den Vordergrund stellen

SAN FRANCISCO und MUMBAI, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Gupshup, die weltweit führende KI-Plattform für Konversation, gab heute die Einführung von Gupshup Superagent bekannt, einem autonomen KI-Agenten, der Kundengespräche in großem Umfang über alle wichtigen Messaging- und Sprachkanäle führt.

Introducing Gupshup Superagent: the Autonomous AI Agent for Customer Conversations at Scale. Speed Speed

Superagent geht über herkömmliche KI-Assistenten hinaus, indem er als Full-Stack-Orchestrator für Kundenerlebnisse fungiert. Über eine einzige konversationelle Benutzeroberfläche können Kampagnen entworfen und gestartet, Customer Journeys orchestriert, Messaging- und Sprachinfrastrukturen bereitgestellt, Transaktionen verarbeitet, die Leistung überwacht und die Ergebnisse kontinuierlich optimiert werden - so können Unternehmen nahtlos von Absicht zu Umsatz übergehen. Es funktioniert über alle gängigen Messaging-Kanäle, einschließlich WhatsApp, RCS, SMS, Truecaller, Telegram, Instagram, PSTN-Voice und WhatsApp-Voice - in den meisten Sprachen weltweit. Sie sagen ihm, was Sie brauchen, und es kümmert sich um alle Details - es führt Sie von der Eingabeaufforderung zum Gewinn.

Was Superagent auszeichnet, ist sein tiefes Fachwissen, das in der cPaaS- und CX-Führerschaft von Gupshup wurzelt. Superagent übernimmt die starke Messaging- und Sprachinfrastruktur von Gupshup, die in 15 Jahren aufgebaut wurde und 10 Milliarden Nachrichten pro Monat für 50.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern verarbeitet, mit regionalen und regulatorischen Nuancen in allen Ländern. Darüber hinaus werden bewährte Hebel für die Kundenbindung in verschiedenen Branchen und Regionen, kanalspezifische Best Practices und eine Vielzahl von Leistungsoptimierungskennzahlen eingesetzt. Dank dieser eingebetteten Intelligenz ist Superagent in der Lage, nicht nur Arbeitsabläufe zu automatisieren, sondern auch autonome, kontextbezogene Entscheidungen zu treffen, die das Kundenerlebnis direkt verbessern und Geschäftsergebnisse liefern - etwas, das generische KI-Tools nicht nachbilden können. Dies ermöglicht es Unternehmen, von Gesprächen zu Konversionen zu gelangen.

Mit ein paar einfachen Anweisungen kann Superagent die Infrastruktur einrichten, Konten erstellen, Journeys aufbauen, KI-Agenten entwickeln, Kampagnen durchführen, Analysen überprüfen und sich selbständig optimieren. Es versteht auch den Kontext und gibt maßgeschneiderte Empfehlungen, z. B. für ein Fintech-Unternehmen in Brasilien, eine E-Commerce-Firma in den USA, einen Immobilienmakler im Nahen Osten oder eine Bank in Indien - es passt die Kampagnen und Journeys für jeden an. Beta-Benutzer haben bis zu 90 % weniger Zeit, Aufwand und Kosten und über 25 % höhere Umsätze verzeichnet.

„Das Management von Kundengesprächen ist schon zu lange zu schwierig. Superagent legt nicht nur die Schienen für KI-gestütztes Kundenengagement, sondern kann auch die Züge fahren. Es zieht selbstständig Kunden an, bedient sie und konvertiert sie - über jeden Kanal, in jeder Sprache - ohne darauf zu warten, dass man ihm sagt, was er tun soll. Wir glauben, dass dies das Kundenengagement verändern wird und freuen uns, es unseren Kunden in die Hand zu geben", so Beerud Sheth, CEO von Gupshup.

Gupshup bringt gleichzeitig Superclaw auf den Markt - eine selbst gehostete, auf dem Gerät installierte Version des Superagenten, die auf der OpenClaw-Plattform aufbaut und sich durch höhere Sicherheit, Speicher- und Token-Effizienz auszeichnet. Superclaw läuft auf einem lokalen Computer, speichert alle Nutzungs- und Kundendaten privat und auf dem Gerät und verbindet sich entweder mit persönlichen oder geschäftlichen Messaging-Kanälen auf den eigenen Konten der Nutzer. Es wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt, die einen leistungsstarken KI-Marketing-Agenten ohne externe Infrastrukturkosten betreiben möchten - und für große Unternehmen in regulierten Branchen, in denen die Datenhoheit nicht verhandelbar ist.

Neben der Nutzung im Web können Nutzer Superagent auch über WhatsApp, Voice oder RCS aktivieren oder in ihre bestehenden KI-Tools wie Claude, ChatGPT, Gemini usw. einbetten. Superagent ist seit heute in der Beta-Phase.

Informationen zu Gupshup

Gupshup ist die weltweit führende KI-Plattform für Konversationen, die es Unternehmen ermöglicht, KI-gestützte Kundeninteraktionen über mehr als 30 Messaging-Kanäle zu entwickeln und einzusetzen. Gupshup genießt das Vertrauen von mehr als 50.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk von mehr als 3.000 Unternehmen, die jährlich mehrere Milliarden Nachrichten verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter gupshup.ai .

Video - https://www.youtube.com/watch?v=090_UhgUCsk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2956192/Gupshup_ai_Logo.jpg