Gupshup lanza Superagent: el agente de IA autónomo para conversaciones con clientes a gran escala

También lanza Superclaw, una solución autogestionada para PYMES y organizaciones que priorizan la privacidad.

SAN FRANCISCO y MUMBAI, India, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Gupshup, la plataforma de IA conversacional líder en el mundo, anunció hoy el lanzamiento de Gupshup Superagent, un agente de IA autónomo que impulsa las conversaciones con los clientes a gran escala en todos los principales canales de mensajería y voz.

Introducing Gupshup Superagent: the Autonomous AI Agent for Customer Conversations at Scale. Speed Speed

Superagent va más allá de los asistentes de IA tradicionales, actuando como un orquestador integral para la experiencia del cliente. Desde una única interfaz conversacional, puede diseñar y lanzar campañas, orquestar la experiencia del cliente, proporcionar infraestructura de mensajería y voz, procesar transacciones, monitorizar el rendimiento y optimizar continuamente los resultados, lo que permite a las empresas pasar sin problemas de la intención de compra a la generación de ingresos. Funciona en los canales de mensajería más populares, como WhatsApp, RCS, SMS, Truecaller, Telegram, Instagram, voz PSTN y voz de WhatsApp, en la mayoría de los idiomas del mundo. Tú le indicas lo que necesitas; él se encarga de todos los detalles: te lleva desde la solicitud inicial hasta la obtención de beneficios.

Lo que diferencia a Superagent es su profundo conocimiento del sector, basado en el liderazgo de Gupshup en cPaaS y CX. Superagent hereda la sólida infraestructura de mensajería y voz de Gupshup, desarrollada durante 15 años, que gestiona 10.000 millones de mensajes al mes para 50.000 empresas en más de 100 países, con particularidades regionales y normativas en cada uno. Además, aprovecha estrategias de interacción probadas en diversos sectores y geografías, las mejores prácticas específicas de cada canal y un amplio conjunto de métricas de optimización del rendimiento. Esta inteligencia integrada permite a Superagent no solo automatizar flujos de trabajo, sino también tomar decisiones autónomas y contextualizadas que mejoran directamente la experiencia del cliente y generan resultados de negocio, algo que las herramientas de IA genéricas no pueden replicar. Esto permite a las empresas pasar de las conversaciones a las conversiones.

Con unas sencillas indicaciones, Superagent puede configurar la infraestructura, crear cuentas, diseñar flujos de trabajo, desarrollar agentes de IA, ejecutar campañas, analizar datos y optimizarse automáticamente. Además, comprende el contexto y ofrece recomendaciones personalizadas para, por ejemplo, una empresa fintech en Brasil, una empresa de comercio electrónico en EE.UU., un agente inmobiliario en Oriente Medio o un banco en India; personaliza las campañas y los flujos de trabajo para cada una. Los usuarios de la versión beta han experimentado una reducción de hasta el 90 % en tiempo, esfuerzo y costes, y un aumento de más del 25 % en las conversiones.

"Gestionar las conversaciones con los clientes ha sido demasiado complicado durante demasiado tiempo. Superagent no solo sienta las bases para la interacción con el cliente impulsada por IA, sino que también puede gestionarla directamente. Atrae, atiende y convierte clientes de forma autónoma —a través de todos los canales y en todos los idiomas— sin necesidad de instrucciones. Creemos que esto transformará la interacción con el cliente y estamos encantados de ponerlo en manos de nuestros clientes", afirmó Beerud Sheth, consejero delegado de Gupshup.

Gupshup lanza simultáneamente Superclaw, una versión autoalojada e instalada en el dispositivo de Superagent, basada en la plataforma OpenClaw, con mayor seguridad y eficiencia en memoria y tokens. Superclaw se ejecuta en un ordenador local, mantiene la privacidad de todos los datos de uso y de los clientes en el dispositivo y se conecta a los canales de mensajería personales o empresariales de las cuentas del usuario. Está diseñado para pequeñas y medianas empresas que desean implementar un potente agente de marketing con IA sin costes de infraestructura externa, así como para grandes empresas en sectores regulados donde la soberanía de los datos es fundamental.

Además de usarlo en la web, los usuarios también pueden activar Superagent a través de WhatsApp, voz o RCS, o integrarlo en sus herramientas de IA existentes, como Claude, ChatGPT, Gemini, etc. Superagent ya está disponible en versión beta.

Acerca de Gupshup

Gupshup es la plataforma de IA conversacional líder en el mundo, que permite a las empresas crear e implementar interacciones con clientes basadas en IA a través de más de 30 canales de mensajería. Con la confianza de más de 50.000 empresas en más de 100 países y una red de más de 3.000 socios a nivel global, Gupshup procesa decenas de miles de millones de mensajes al año. Para más información, visite gupshup.ai .