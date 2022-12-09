GWM, спонсор BWF World Tour, выступает за экологичный и интеллектуальный образ жизни

БАОДИН (Китай), 9 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 7 декабря в Бангкоке, Таиланд, прошел финальный этап Мирового тура HSBC BWF по бадминтону 2022 года. В качестве официального партнера турнира компания GWM предоставила экологически чистые услуги трансфера спортсменам и персоналу из различных стран с использованием своих гибридных автомобилей, работающих на новых источниках энергии, — HAVAL H6 HEV и HAVAL JOLION HEV.

GWM, Sponsor of BWF World Tour Finals 2022, Advocates A Clean and Intelligent Lifestyle

Это соревнование стало завершающим этапом мирового тура Всемирной федерации бадминтона (BWF). В финале приняли участие восемь игроков со всего мира, набравших максимальное количество очков в одиночном и парном разряде. Болельщики на стадионах и зрители по всему миру смогли вдоволь насладиться этим зрелищем благодаря плотному расписанию. Модели HAVAL H6 HEV и HAVAL JOLION HEV, работающие на новых источниках энергии, были выбраны в качестве официальных автомобилей финальных игр, что позволило предложить участникам инновационные, интеллектуальные и удобные средства передвижения. Экологичные автомобили GWM, обеспечивающие превосходное качество вождения, получили широкое признание со стороны спортсменов и персонала со всего мира.

Модели HAVAL H6 HEV и HAVAL JOLION HEV, две «жемчужины» бренда на мировых рынках, были созданы для удовлетворения потребностей пользователей в различных частях мира. Их продажи неуклонно увеличиваются со времени появления на многих мировых рынках. Эти модели оснащены передовыми интеллектуальными технологиями и персонализированными медиа-системами. Они обеспечивают удобное и безопасное вождение для водителей и пассажиров, что позволило им завоевать мировую популярность. С января по ноябрь 2022 года компания GWM продала более 120 тысяч автомобилей, работающих на новых источниках энергии. Эти две модели завоевали первое место по продажам в своих рыночных сегментах. В частности, в Таиланде, где проводился турнир, модель HAVAL H6 HEV на протяжении десяти месяцев подряд лидировала по продажам в сегменте внедорожников класса C, а в октябре ее доля на рынке выросла до 30,8%.

Бренд постоянно демонстрирует жизнеспособность, стремясь удовлетворить потребности пользователей с различными интересами. Поддерживая развитие разнообразных видов спорта, компания сочетает спортивный дух с удобством использования продукции. Она пропагандирует экологичный, спортивный и здоровый образ жизни среди пользователей по всему миру, удовлетворяя их предпочтения.

Так, например, GWM спонсировала турнир Red Bull Quicksand и Чемпионат мира по регби-7 в ЮАР, предоставив пользователям возможности для знакомства с интеллектуальной и модной продукцией. На австралийском рынке компания сотрудничала со серфинг-лигой World Surf League и спонсировала проект IRONMAN Western Australia, представив вниманию местных клиентов молодой и энергичный бренд. Кроме того, компания поддерживала Pulse, турнир по нетболу среди женщин в Новой Зеландии, гонки Downhill в Чили и другие турниры с региональной спецификой, которые привлекают пользователей к участию в тест-драйвах.

На конференции 2022 Overseas Conference компания GWM в подробностях рассказала об «ориентированности на пользователя» в рамках своей концепции глобализации. В соответствии с этим принципом компания будет создавать больше экологичных и интеллектуальных продуктов, а также проводить мероприятия, перекликающиеся с культурой различных регионов, удовлетворяя потребности пользователей по всему миру в различных сценариях и индивидуализации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1964624/GWM.jpg

SOURCE GWM