GWM, Sponsor der BWF World Tour Finals 2022, setzt sich für einen sauberen und intelligenten Lebensstil ein

BAODING, China, 9. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die HSBC BWF World Tour Finals 2022 fanden am 7. Dezember in Bangkok, Thailand, statt. Als offizieller Partner bot GWM mit seinen mit neuen Energien betriebenen Fahrzeugen (new energy vehicles, NEVs), dem HAVAL H6 HEV und dem HAVAL JOLION HEV, umweltfreundliche Pendlerdienste für die internationalen Sportler und Mitarbeiter an.

GWM, Sponsor of BWF World Tour Finals 2022, Advocates A Clean and Intelligent Lifestyle

Die Veranstaltung brachte die diesjährige Welttournee der Badminton World Federation (BWF) zum Abschluss. Die führenden acht Spieler der Welt mit den höchsten Punktzahlen, einschließlich Einzel- und Doppelplatzierungen, nahmen am Finale teil. Der enge Zeitplan bietet Sportfans und Zuschauern ein aufregendes visuelles Vergnügen. Zwei NEVs, der HAVAL H6 HEV und der HAVAL JOLION HEV, wurden als offizielle Fahrzeuge für das Finale designiert, die den Teilnehmern eine innovative, intelligente und komfortable Fahrmöglichkeit boten. Die Fahrzeuge von GWM für umweltfreundliches Pendeln und ein wunderbares Fahrerlebnis haben von den internationalen Athleten und Mitarbeitern große Anerkennung bekommen.

Als Starprodukte der Marke auf den globalen Märkten wurden der HAVAL H6 HEV und der HAVAL JOLION HEV auf den Markt gebracht, um die Bedürfnisse von Nutzern in verschiedenen Teilen der Welt zu bedienen. Nach ihrer Einführung auf vielen Märkten der Welt haben sie ein kontinuierliches Umsatzwachstum erzielt. Ausgestattet mit führenden intelligenten Technologien und personalisierten Unterhaltungssystemen, bieten sie ein bequemes und sicheres Erlebnis für Fahrer und Passagiere und gewinnen dadurch weltweit an Beliebtheit. Von Januar bis November 2022 hat GWM mehr als 120.000 NEVs verkauft. Die beiden Modelle belegen beim Umsatz in jedem Marktsegment Platz eins. Insbesondere in Thailand, wo die Veranstaltung stattfand, führte der HAVAL H6 HEV zehn Monaten in Folge die Umsatzrangliste im Segment C-Klasse-SUVs an, wobei sein Marktanteil im Oktober auf 30,8 % gestiegen ist.

Die Marke ist kontinuierlich in der Lage, Nutzer mit unterschiedlichen Interessen anzusprechen. Durch die Unterstützung der Entwicklung von unterschiedlichen Sportarten verbindet sie Sportsgeist mit Produkterfahrung und setzt sich für einen umweltfreundlichen, sportbegeisterten und gesunden Lebensstil bei Nutzern auf der ganzen Welt ein, indem sie auf deren Vorlieben eingeht.

Zum Beispiel hat GWM in Südafrika die Redbull Quick Sand und die Rugby World Cup Sevens gesponsert und bietet Nutzern die Möglichkeit, intelligente und modische Produkte zu erleben. Auf dem australischen Markt hat das Unternehmen mit der World Surf League kooperiert und den IRONMAN Western Australia gesponsert und damit ein junges und vitales Markenimage für dortige Kunden präsentiert. Darüber hinaus hat die Marke Pulse, ein Netzballturnier für Frauen in Neuseeland, eine Bergabfahrtsrennen in Chile und andere Sportarten mit lokalem Charakter unterstützt, um Nutzern Testfahrten anbieten zu können.

GWM hat auf der Overseas Conference 2022 erläutert, dass „Anwenderorientierung" im Mittelpunkt seines Globalisierungskonzepts steht. Nach dieser Maxime wird das Unternehmen weitere umweltfreundliche und intelligente Produkte entwickeln und Aktivitäten passend zu regionalen Kulturen veranstalten sowie die Bedürfnisse von Kunden mit verschiedenen Szenarien und Anpassungsoptionen auf der ganzen Welt unterstützen.

