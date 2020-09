GWM anuncia o plano global de lançamento das caminhonetes Série P

"Caminhonetes são os modelos mais populares em mercados globais, pois são amplamente usados no trabalho diário e na vida. Em uma época em que a nova tecnologia está remodelando o mundo e a indústria automobilística está em um estágio de transformação, acreditamos que tecnologia inteligente, conectividade e eletrificação são as tendências de desenvolvimento futuro para o segmento de caminhonetes," disse Tony Sun, Deputy General Manager da GWM international. "À medida em que as novas tecnologias evoluem, acreditamos que esta nova linha representa como reimaginamos o futuro do segmento de caminhonetes".

Além de manter capacidade de carga básica, o desempenho do veículo será aprimorado em diversos aspectos, incluindo os recursos de segurança, aplicação de tecnologia inteligente e a capacidade de transitar em diferentes terrenos enquanto os motoristas trabalham, viajam e lidam com suas atividades diárias. Espera-se que caminhonetes realmente polivalentes sejam ótimas em quatro áreas: conforto ao dirigir, experiência de lazer ao dirigir, capacidade de carga e desempenho off-road. As caminhonetes polivalentes da GWM integram design inteligente e seguro em todos os aspectos da experiência de dirigir, trazendo novas experiências com valor agregado aos motoristas.

A série P é o primeiro modelo desenvolvido na mais recente plataforma P71, equipada com novas tecnologias. Com base na tecnologia de ponta da GWM e nos recursos inovadores de Pesquisa e Desenvolvimento dos modelos SUV, bem como em sua experiência global de 23 anos, a GWM se dedicou a criar uma nova linha competitiva de caminhonete global utilizando, pela primeira vez em caminhonetes, a mais recente tecnologia das SUV topo de linha.

O design de segurança inteligente é o centro das caminhonetes da série P e representa a aplicação das novas tecnologias da GWM. Esta série de caminhonetes é uma extensão da categoria atual de caminhonetes que está passando por importantes atualizações tecnológicas. Ao lançar esta série, a GWM espera se desenvolver ainda mais nos mercados globais e levar nova experiência aos clientes no mundo todo.

Novas tecnologias estão abrindo o caminho para a próxima geração de caminhonetes à medida em que a indústria automotiva passa por uma transformação rápida. A GWM busca liderar essa transformação com foco na qualidade de fabricação e na tecnologia líder do setor. Desde que anunciou a mudança de uma empresa automobilística da China para uma empresa de mobilidade global, a GWM investiu em tecnologia inteligente, conectividade, direção autônoma, colocando-se na sólida posição de romper o mercado atual global de caminhonetes.

Sobre a GWM

A GWM é um fabricante de SUV e caminhonetes conhecido mundialmente. A empresa foi listada na Hong Kong Stock Exchange em 2003 e na Shanghai Stock Exchange em 2011. Com quatro marcas, incluindo HAVAL, WEY, ORA e GWM Pickup, o fabricante de carros produz tanto veículos convencionais quanto de novas energias e foca nas categorias SUV e caminhonetes. A GWM tem capacidade de assistência independente para as peças principais, incluindo motores e transmissões. No final de 2019, a GWM tinha mais de 80 subsidiárias e empregava aproximadamente 60.000 pessoas no mundo todo. Em 2019, a empresa registrou 4.497 bilhões de iuanes (aprox. US$663 milhões) de lucro líquido. No final de 2019, o patrimônio total da GWM era de até 113 bilhões de iuanes (aprox. US$16.7 bilhões). Em 2019, a GWM vendeu 1.058.648 veículos novos, um aumento de 1,43% ano a ano, ultrapassando a marca de um milhão pelo quarto ano consecutivo.

Para mais informações, consulte https://www.gwm-global.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276386/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276387/2.jpg

FONTE GWM

Related Links

https://www.gwm-global.com



SOURCE GWM