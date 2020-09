GWM kündigt globalen Rollout-Plan für Pickup-Trucks der P-Serie an

Die P-Serie ist eine Pickup-Baureihe der nächsten Generation, die intelligente und sicherheitsrelevante Funktionen integriert, und stellt die bedeutendste Produktaktualisierung in ihrer 23-jährigen internationalen Verkaufsgeschichte dar. Es wird erwartet, dass GWM dadurch seine internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern und in führende Aufholmärkte eintreten kann. Der offizielle Name der Serie, die in Überseemärkten eingeführt werden soll, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

„Pickups sind eines der beliebtesten Modelle auf den globalen Märkten, da sie in der täglichen Arbeit und im Leben weit verbreitet sind. In einer Zeit, in der aufstrebende Technologien die Welt umgestalten und die Automobilindustrie sich in einer Phase des Wandels befindet, glauben wir, dass intelligente Technologie, Konnektivität und Elektrifizierung die zukünftigen Entwicklungstrends für das Pickup-Segment sind", sagte Tony Sun, Deputy General Manager von GWM international. „Da sich neue Technologien entwickeln, glauben wir, dass diese neue Aufstellung repräsentiert, wie wir uns die Zukunft des Pickup-Segments neu vorstellen."

Neben der Beibehaltung der Grundlastkapazität wird die Leistung der Fahrzeuge in verschiedener Hinsicht verbessert, einschließlich der Sicherheitsmerkmale, der Anwendung intelligenter Technologie und der Funktion, unterschiedliches Gelände zu befahren und die Fahrer arbeiten, reisen und ihren alltäglichen Aktivitäten nachgehen können. Von echten Allzweck-Pickups wird erwartet, dass sie sich in vier Bereichen auszeichnen: Fahrkomfort, Freizeit-Fahrerlebnis, Ladekapazität und Geländegängigkeit. Die Mehrzweck-Pickups von GWM integrieren ein intelligentes und sicheres Design für jeden Aspekt des Fahrerlebnisses und bieten den Fahrern neue Erfahrungen mit Mehrwert.

Die P-Serie ist das erste Modell, das auf der aktuellen P71-Plattform entwickelt und mit neuen Technologien ausgestattet wurde. Basierend auf GWMs Spitzentechnologie und innovativen F&E-Fähigkeiten bei SUV-Modellen sowie seiner 23-jährigen weltweiten Erfahrung widmet sich GWM der Schaffung einer neuen, weltweit wettbewerbsfähigen Pickup-Reihe, indem die neueste Technologie bei High-End-SUVs erstmals auf Pickups angewendet wird.

Intelligentes Sicherheitsdesign ist das Herzstück der Pick-ups der P-Serie und steht für die Anwendung der neuen Technologien von GWM. Diese Pickup-Baureihe ist eine Erweiterung der aktuellen Pickup-Fahrzeugkategorie, die erhebliche technologische Upgrades erfährt. GWM erwartet, sich durch die Einführung dieser Serie auf globalen Märkten weiter zu entwickeln und den Kunden weltweit neue Erfahrungen zu bieten.

Aufkommende Technologien ebnen den Weg für die nächste Generation von Pickups, da sich die Automobilindustrie einem raschen Wandel unterzieht. GWM ist bestrebt, diesen Wandel anzuführen, wobei der Schwerpunkt auf Fertigungsqualität und branchenführender Technologie liegt. Seit der Ankündigung des Wechsels von einem in China ansässigen Automobilunternehmen zu einem globalen Mobilitätstechnologieunternehmen hat GWM in intelligente Technologie, Konnektivität und autonome Antriebstechnik investiert, was den Hersteller in eine starke Position versetzt, den bestehenden globalen Pickup-Markt zu stören.

Informationen über GWM

GWM ist ein weltbekannter SUV- und Pickup-Hersteller. Das Unternehmen ist seit 2003 an der Börse von Hongkong und seit 2011 an der Börse von Shanghai notiert. Mit vier Marken, darunter HAVAL, WEY, ORA und GWM Pickup, produziert der Autohersteller sowohl konventionelle als auch Fahrzeuge der neuen Energieklasse und konzentriert sich auf die Kategorie der SUVs und Pickups. GWM verfügt über unabhängige Support-Fähigkeiten für die Kernkomponenten, einschließlich Motoren und Getriebe. Ende 2019 hatte GWM über 80 Tochtergesellschaften und beschäftigte weltweit fast 60.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 verzeichnete das Unternehmen einen Reingewinn von 4,497 Milliarden Yuan (ca. 663 Millionen US-Dollar). Ende 2019 beträgt das Gesamtvermögen von GWM bis zu 113 Milliarden Yuan (ca. 16,7 Milliarden US-Dollar). Im Jahr 2019 verkaufte GWM 1.058.648 Neufahrzeuge, was einem Anstieg von 1,43 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und zum vierten Mal in Folge die Millionengrenze überschritt.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte: https://www.gwm-global.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276292/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1276293/2.jpg

Related Links

https://www.gwm-global.com



SOURCE GWM