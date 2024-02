GWM-FTXT a fait une grande apparition à la 2024 Fuel Cell Expo (FC EXPO) au Japon, accélérant son expansion sur le marché mondial.

TOKYO, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Le 28 février 2024, la Fuel Cell Expo (FC EXPO) a ouvert ses portes à Tokyo, au Japon, en tant que l'une des plus grandes vitrines mondiales pour les technologies de l'hydrogène et des piles à combustible. GWM-FTXT, une filiale du constructeur automobile chinois Great Wall Motor qui se concentre sur la technologie de l'énergie hydrogène, présente divers produits innovants développés par l'entreprise et des solutions de service complètes, attirant l'attention des clients étrangers et des médias.

GWM-FTXT a présenté une gamme de composants de base, y compris des moteurs à batterie à hydrogène de haute puissance de 100 kW (véhicules de tourisme) et de 256 kW (véhicules commerciaux), des batteries à plaques de graphite expansé de 300 kW, la deuxième génération d'assemblages membrane-électrode (AME), des réservoirs de stockage d'hydrogène 70 MPa de type IV, et une série de valves de réservoirs à hydrogène. Plusieurs indicateurs de performance clés ont déjà atteint des sommets internationaux, obtenant de nombreuses certifications internationales faisant autorité telles que ASPICE CL2, (KBA) EC79, IATF 16949:2016, et ISO 26262, démontrant la qualification et les capacités pour fournir des fournitures aux clients mondiaux.

GWM-FTXT a lancé plusieurs modèles de véhicules utilitaires à hydrogène sur le marché chinois à grande échelle, avec des scénarios d'application couvrant le transport logistique, le transport en commun, les navires à hydrogène et d'autres domaines, offrant de solides avantages économiques et environnementaux, la reconnaissance et la confiance des utilisateurs finaux sur le marché chinois.

Alors que GWM-FTXT fait des efforts pour accélérer son expansion sur le marché mondial, des collaborations stratégiques ont été signées avec des entreprises et des institutions de plusieurs pays, dont le Brésil, le Canada et l'Italie. Ensemble, l'entreprise vise à explorer collectivement les marchés internationaux de tiers, en tirant parti de l'expérience accumulée sur le marché chinois pour étendre progressivement la portée sur les marchés mondiaux. Cet effort concerté vise à propulser des innovations technologiques essentielles et diverses applications dans l'industrie mondiale de l'énergie hydrogène, catalysant la transition vers l'énergie verte dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2349947/1.jpg