GWMs neue Energiestrategie sorgt für einen Umsatzanstieg

BAODING, China, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 8. Mai veröffentlichte GWM die neuesten Verkaufsdaten. Im April dieses Jahres verkaufte GWM 93.107 Fahrzeuge, was einem Anstieg von 73,14 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der verkauften New Energy Vehicles (NEVs) erreichte 14.863, was einem Anstieg von 284,06% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

GWM New Energy Strategy Boosts Sales Surge

Im Zuge der sich beschleunigenden Transformation der neuen Energien in der globalen Automobilindustrie hat sich GWM, ein globales intelligentes Technologieunternehmen, schnell in den Trend der intelligenten NEVs integriert. Infolgedessen wächst das Verkaufsvolumen von GWM für NEVs weiterhin stetig.

GWM hat verschiedene neue Energieproduktlinien auf dem globalen Markt eingeführt, wie HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, GWM TANK500 HEV und WEY Coffee 01. Diese Modelle haben die Verbraucher mit ihrer herausragenden Leistung und intelligenten Erfahrung überzeugt.

Die große Produktvielfalt in der GWM-Produktmatrix, kombiniert mit den Vorteilen von NEVs, treibt das Verkaufsvolumen von GWM auf den Überseemärkten voran. Im April verkaufte GWM 21.814 Fahrzeuge in Übersee, was einem Anstieg von 182,09% gegenüber dem Vorjahr entspricht und 23,43% des gesamten Verkaufsvolumens ausmacht.

Nach den neuesten Daten der National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA) übertrifft das Verkaufsvolumen von GWM HAVAL BMW und Mazda in der Rangliste der lokalen Automarken und sichert sich einen Platz unter den Top 10.

Auf dem australischen Markt haben der HAVAL H6 HEV und der JOLION HEV den dortigen Verbrauchern ein neues Mobilitätserlebnis mit den intelligenten Technologien von NEVs beschert. Laut dem VFACTS-Neuwagenverkaufsbericht der Bundeskammer der Automobilindustrie ist der Absatz von GWM im April um 63,8 % gestiegen.

Als Reaktion auf die Nachfrage der Verbraucher in verschiedenen Regionen nach umweltfreundlicher und intelligenter Mobilität erweitert GWM ständig seine neuen Energieproduktlinien. Während der Auto Shanghai 2023 stellte GWM über 15 NEVs erstmals der Öffentlichkeit vor. GWM HAVALs neuer mittelgroßer SUV mit neuer Energie (auf dem chinesischen Markt als "Fierce Dragon MAX" bezeichnet), GWM TANK400 und POER Shanhai HEV feierten weltweit ihre Premiere. In der Zwischenzeit hielt GWM die globale Konferenz 2023 ab, auf der das Unternehmen seine globale Expansion, das Waldökosystem und die zukünftige Strategieplanung für neue Energien vorstellte.

Im Bereich der neuen Energien hat GWM seine Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien kontinuierlich erhöht, um die Produktverbesserung voranzutreiben. Im vergangenen Jahr investierte GWM 12,181 Milliarden CNY in Forschung und Entwicklung, 34,34 % mehr als im Vorjahr. Bis 2025 wird GWM insgesamt 100 Milliarden CNY in die Forschung und Entwicklung von neuen Energie- und intelligenten Technologien investieren.

Derzeit hat GWM neue Energielösungen entwickelt, die reine Elektro-, Wasserstoff- und Hybridenergie umfassen. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, hat GWM in letzter Zeit viele fortschrittliche Technologien auf den Markt gebracht, darunter Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) und die geländegängige Superhybrid-Architektur Hi4-T. Die häufige Einführung neuer Technologien und Produkte durch GWM hat das Image des Unternehmens als Hersteller neuer Energie und intelligenter Autos gefestigt.

In Zukunft wird GWM seine neue Energiewandlungsstrategie stetig vorantreiben und das Forest Ecosystem weiter konsolidieren. GWM wird weltweit mehr intelligente neue Energiemodelle einführen, um mit fortschrittlicher Technologie ein "grüneres, höheres und sichereres" Erlebnis zu bieten.

