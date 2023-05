Nova estratégia de energia da GWM impulsiona aumento de vendas

BAODING, China, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ — Em 8 de maio, a GWM divulgou os últimos dados de vendas. Em abril, a GWM vendeu 93.107 veículos, com um aumento de 73,14% em relação ao ano anterior. O número de veículos vendidos movidos a novas energias (NEVs), atingiu a marca 14.863, um aumento anual de 284,06% (em relação ao ano anterior).

Estratégia de novas energias da GWM impulsiona vendas (PRNewsfoto/GWM)

Sob a tendência de acelerar a transformação de novas energias no setor automotivo global, a GWM, uma empresa global de tecnologia inteligente, se integrou rapidamente à tendência de NEVs inteligentes. Como resultado, o volume de vendas da GWM para NEVs continua crescendo continuamente.

A GWM lançou diversas linhas de produtos de energia renovável no mercado global, tais como HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, GWM TANK500 HEV e WEY Coffee 01. Esses modelos atraíram os consumidores com seu excelente desempenho e experiência baseada em inteligência.

A rica variedade de produtos no portfólio de produtos da GWM, combinada com as vantagens dos NEVs, impulsionou o volume de vendas da GWM nos mercados estrangeiros. Em abril, a GWM vendeu 21.814 veículos no exterior, um aumento da 182,09% em relação ao ano anterior, representando 23,43% do volume total de vendas.

Conforme os dados mais recentes divulgados pela National Association of Automobile Manufacturers da África do Sul (NAAMSA), o volume de vendas da GWM HAVAL ultrapassa a BMW e a Mazda na classificação das marcas de automóveis locais, garantindo um lugar entre as 10 primeiras.

No mercado australiano, HAVAL H6 HEV e JOLION HEV trouxeram aos consumidores locais uma nova experiência de mobilidade com as tecnologias inteligentes dos NEVs. Conforme o relatório de vendas de carros novos VFACTS da Câmara Federal das Indústrias Automotivas, o volume de vendas da GWM aumentou 63,8% em abril.

Em resposta à demanda por uma vida de mobilidade verde e inteligente dos consumidores em diferentes regiões, a GWM continua expandindo suas novas linhas de produtos de energia. Durante o Auto Shanghai 2023, a GWM exibiu mais de 15 NEVs como sua estreia ao público. O novo SUV médio de nova energia da GWM HAVAL (apelidado de "Fierce Dragon MAX no mercado chinês), GWM TANK400 e POER Shanhai HEV estreou globalmente. Nesse ínterim, a GWM realizou a Conferência Global de 2023, apresentando sua expansão global, Ecossistema Florestal e planejamento estratégico futuro de novas energias.

No campo da nova energia, a GWM sempre aumentou continuamente o investimento em P&D de novas tecnologias para impulsionar a atualização do produto. No ano passado, a GWM investiu CNY 12,181 bilhões em P&D, um aumento de 34,34% em relação ao ano anterior. Até 2025, a GWM investirá um total de CNY 100 bilhões em P&D de novas energias e tecnologias inteligentes.

Atualmente, a GWM estabeleceu novas soluções de energia que abrangem eletricidade pura, energia de hidrogênio e híbrida. Para atender às diversas necessidades dos consumidores, a GWM lançou recentemente muitas tecnologias avançadas, incluindo a Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) e a arquitetura super híbrida off-road Hi4-T. O lançamento frequente de novas tecnologias e produtos da GWM solidificou sua imagem como nova energia e fabricantes de carros inteligentes.

Daqui em diante, a GWM avançará continuamente em sua nova estratégia de transformação energética e manterá o Forest Ecosystem consolidado. A GWM introduzirá globalmente mais modelos inteligentes de energia renovável para proporcionar uma experiência mais "Mais Verde, Melhor e Mais Segura" com tecnologia avançada.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074947/GWM.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM