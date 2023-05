GWM zvyšuje prodeje díky strategii pro vozidla poháněná novými zdroji energie

PAO-TING, Čína, 12. května 2023 /PRNewswire/ -- 8. května zveřejnila automobilka GWM nejnovější údaje o prodejích. V dubnu letošního roku prodala 93.107 vozidel, což představuje meziroční nárůst o 73,14 %. Počet prodaných vozidel využívajících nové zdroje energie (new energy vehicles, NEVs) dosáhl 14.863 kusů a meziročního nárůstu o 284,06 %.

GWM New Energy Strategy Boosts Sales Surge

V rámci stále rychlejšího přechodu světového automobilového průmyslu na nové zdroje energie se společnost GWM jakožto globální dodavatel inteligentních technologií rychle zapojila do trendu inteligentních NEV. Díky tomu její objem prodejů NEV neustále roste.

Společnost GWM uvedla na světový trh několik různých řad vozidel využívajících nové zdroje energie, jako např. HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, GWM TANK500 HEV a WEY Coffee 01. Tyto modely zaujaly zákazníky jak vynikajícím výkonem, tak i zážitkem z jízdy díky inteligenci vozidla.

Objem prodejů společnosti GWM na zahraničních trzích zvyšuje zejména rozmanitost jejího sortimentu v kombinaci s výhodami NEV. V dubnu prodala společnost GWM v zahraničí 21.814 vozidel, což představuje 23,43 % celkového objemu prodejů a meziroční nárůst o 182,09 %.

Podle nejnovějších údajů, zveřejněných Národním sdružením výrobců automobilů Jihoafrické republiky (NAAMSA), překonává objem prodejů řady GWM HAVAL v žebříčku místních automobilových značek značky BMW a Mazda a zaujímá pevnou pozici v první desítce.

Na australském trhu přinesly vozy HAVAL H6 HEV a JOLION HEV místním zákazníkům nové pojetí mobility díky inteligentním technologiím vozů NEV. Podle zprávy Federální komory automobilového průmyslu VFACTS o prodeji nových automobilů vzrostl objem prodeje GWM v dubnu o 63,8 %.

Na poptávku spotřebitelů v různých regionech po ekologické a inteligentní mobilitě reaguje společnost GWM stálým rozšiřováním modelových řad produktů využívajících nové zdroje energie. Na veletrhu Auto Shanghai 2023 vystavila společnost GWM více než 15 NEV, které se tak veřejnosti představily vůbec poprvé. Celosvětovou premiéru zde absolvovalo například nové SUV střední třídy s alternativním pohonem GWM HAVAL (na čínském trhu známé jako „Fierce Dragon MAX"), GWM TANK400 či POER Shanhai HEV. Společnost GWM rovněž uspořádala globální konferenci pro rok 2023, na které představila svou globální expanzi, partnerský ekosystém a budoucí strategické plánování v oblasti nových zdrojů energie.

V oblasti nových zdrojů energie společnost GWM již tradičně soustavně navyšuje investice do výzkumu a vývoje nových technologií, aby tak podpořila modernizaci své produkce. Loni tak investovala do výzkumu a vývoje 12,181 miliardy jüanů, což představuje meziroční nárůst o 34,34 %. Do roku 2025 chce společnost GWM investovat do výzkumu a vývoje technologií v oblasti nových zdrojů energie a inteligentních produktů celkem 100 miliard jüanů.

Aktuálně využívá společnost GWM řešení pro pohon novými zdroji energie, která zahrnují čistě elektrické, vodíkové a hybridní varianty. Aby vyšla vstříc různorodým potřebám zákazníků, uvedla v nedávné době na trh řadu pokročilých technologií, včetně Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) a terénní superhybridní architektury Hi4-T. Časté představování nových technologií a produktů upevnilo image společnosti GWM jako výrobce vozidel využívajících nové zdroje energie a inteligentní platformy.

V budoucnu hodlá společnost GWM soustavně rozvíjet svou strategii přechodu na nové zdroje energie a pokračovat v konsolidaci partnerského ekosystému. Po celém světě bude také představovat další inteligentní vozidla poháněná novými zdroji energie a přinášet zákazníkům „ekologičtější, luxusnější a bezpečnější" zážitky prostřednictvím vyspělých technologií.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2074878/GWM.jpg

