H.E.R. protagoniza el 20.° Aniversario Virtual del Honda Civic Tour, donde transportará a los fanáticos en un viaje de realidad mixta para presentar el Honda Civic 2022 totalmente nuevo

H.E.R. anunció la noticia del Civic Tour en un video que compartió hoy: honda.us/2021HondaCivicTour .

"Me siento orgullosa de unirme a algunos de los artistas más grandes de la industria musical para aportar mi perspectiva única al escenario del 20.o aniversario del Tour", expresó H.E.R. "Hemos creado un hermoso mundo de realidad mixta para los fanáticos del Honda Civic Tour, y espero poder compartir mi música junto con la primicia del Honda Civic 2022 totalmente nuevo para ellos".

Para la transmisión del Honda Civic Tour este 28 de abril en Twitch, H.E.R. planeó una experiencia de realidad mixta para los fanáticos. La próxima presentación de H.E.R. supera los límites de la tecnología de conciertos virtuales con la primera transmisión en vivo en realidad mixta sobre un escenario XR. Mediante una mezcla de grabaciones en vivo, un escenario creado con paneles LED y el potente motor de juegos Unreal, la artista se integra con armonía en el ambiente virtual del Civic Tour.

H.E.R. se une a los artistas Maroon 5, OneRepublic, Nick Jonas & Demi Lovato, blink-182, Black Eyed Peas, One Direction y Charlie Puth que se presentarán en el escenario del Honda Civic Tour.

Los fanáticos de la música tendrán acceso en primicia especial a la presentación del Civic Sedán 2022 totalmente nuevo

Los fanáticos del Civic Tour tendrán acceso en primicia especial a la presentación del Civic Sedán 2022 totalmente nuevo antes de la presentación de H.E.R. en el Civic Tour virtual este 28 de abril. El Honda Civic 2022, que saldrá a la venta este verano, es el Civic más divertido de conducir y tecnológicamente más avanzado de la historia. El icónico Civic de Honda ha definido por mucho tiempo el estándar mediante el que se miden otros autos compactos, y esta nueva 11.a generación elevará el nivel en todas las formas posibles: estilo, rendimiento, características de seguridad y tecnología.

Para conocer más detalles acerca del Civic Sedán 2022, por favor, visite: https://hondanews.com/en-US/honda-automobiles/releases/honda-offers-first-look-at-all-new-11th-generation-civic-sedan.

El Civic Tour celebra sus 20 años con increíbles experiencias para los fanáticos

Los fanáticos del Civic Tour pueden inscribirse para tener la oportunidad de ganar un Civic Sedán 2022 totalmente nuevo, una reunión virtual exclusiva con H.E.R. y otros premios. En el próximo evento virtual del Honda Civic Tour se presentará una versión "remix" de la actuación de H.E.R. del 28 de abril en Twitch. Próximamente se compartirán más detalles. El evento 2021 Honda Civic Tour Presents H.E.R. es una producción de Live Nation.

Inversión de Honda en la música

Honda tiene una profunda conección y un compromiso de larga trayectoria con la música, que incluye dos décadas de presentaciones del Civic Tour. Desde 2001, el Honda Civic Tour ha compartido con más de cinco millones de fanáticos exclusivas experiencias de conciertos interactivos y acceso tras bambalinas a presentaciones musicales memorables.

Además del Civic Tour, la marca invierte en su iniciativa de mayor alcance, Honda Stage, por medio de alianzas con festivales musicales de alto nivel como el Austin City Limits y el Governor's Ball, y ofreciendo a los fanáticos programación musical, presentaciones, contenido digital exclusivo, entrevistas con artistas y mucho más. Para hacer posible el contenido musical, Honda trabaja hombro a hombro con líderes del entretenimiento como Live Nation, Billboard, UPROXX, Universal Music Group y Vevo.

Cronograma del Honda Civic Tour Virtual 2021

Miércoles, 28 de abril de 2021

5:00 p. m., hora estándar del Pacífico: Honda Civic Tour presenta: H.E.R. Inicia la transmisión virtual

Aproximadamente a las 6:00 p. m., hora estándar del Pacífico: Revelación del Honda Civic Sedán 2022

Segundo evento del Civic Tour Virtual

Versión "remix" de la presentación de H.E.R. del 28 de abril en Twitch: próximamente se compartirán más detalles

Para conocer más detalles acerca del Honda Civic Tour, por favor, visite Honda.com/Music/CivicTour.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, agradables y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios independientes de Honda en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota más grande de vehículos de ahorro medio de combustible y con el más bajo nivel de emisión de CO 2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles en los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos. La línea de automóviles Honda incluye las series de vehículos de pasajeros Fit, Civic, Insight, Accord y Clarity, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, el CR-V Híbrido, el sedán Insight híbrido eléctrico, el Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos por cerca de 40 años, y actualmente opera 19 plantas de producción principales Norteamérica. En 2020, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos se fabricaron en Norteamérica, utilizando piezas nacionales e importadas.

Acerca de Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) es una de las principales compañías de entretenimiento del mundo, compuesta por los líderes del mercado global Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Media & Sponsorship. Para obtener información adicional, visite www.livenationentertainment.com .

FUENTE Honda

